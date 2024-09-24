Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü yineledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz yıllarda söylediği "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü yineleyerek "Uluslararası güvenlik 5 ülkenin vicdanına bırakılamaz" dedi.

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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında, "Dünya 5'ten büyüktür şiarına bugün, her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

"ULUSLARARASI BARIŞ 5 ÜLKENİN KEYFİNE BIRAKILAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'de yaşanan zulme atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Atılan tarihi adımın Filistin'in BM üyeliği adına son dönem olmasını temenni ediyorum. Filistin Devleti'ni bir an evvel tanımaya ülkeleri davet ediyorum.



Buradaki dostlarımın izlediği krizleri biz anbean yaşıyor ve yönetmeye çalışıyoruz. Gerilimin tam kalbindeki ülke lideri olarak sizlere hitap ediyorum.



Şuan çatısı altında bulunduğumuz BM, 2. Dünya Savaşı sonrası barışı korumak için kuruldu. BM'den sonra istikrar ve huzura dair beklentiler yeniden yeşermişti. Ancak son yıllarda BM atıl bir yapıya dönüşüyor. Uluslararası barış ve güvenliği 5 ülkenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğunu görüyoruz.

"UTANMADAN TÜM DÜNYAYA BU KÜRSÜDEN MEYDAN OKUDULAR"

7 Ekim'den beri 41 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. 41 bin can acımasızca hayattan koparıldı. Çoğu çocuk 10 binden fazla Gazzelinin nerede olduğunu kimse bilmiyor. 172 gazeteci öldürüldü. Hayat kurtarmak için 500'ü aşkın sağlık görevlisi öldürüldü. İnsani yardım görevlileri, 210'dan fazla BM personeli öldürüldü. Cami ve kiliseleri vurdular. 130'dan fazla ambulansı vurdular. Utanmadan tüm dünyaya, buradan, bu kürsüden meydan okudular.

"FİLİSTİN İŞGALE KARŞI MEŞRU DİRENİŞ HAKLARINI KULLANMAKTADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

İsrail'e destek verenler bu katliama ortak olmanın utancının daha ne kadar taşıyacaksınız? Bebekler öldürülürken maalesef uluslarası toplum çok kötü bir sınav vermiştir. Filistin'de yaşananlar ahlaki çöküşün göstergesidir. İsrail yönetimi temel insan haklarını hiçe sayarak apaçık bir soykırım uygulamakta, topraklarını adım adım işgal etmektedir. Filistinliler ise bu işgale karşı meşru direniş haklarını kullanmaktadır.



Filistin haklarının topraklarını işgal edenelere karşı gösterdiği direniş kahramancadır. Buradan bir kez daha canları pahasına vatanlarını savunan Filistinli kardeşlerimi yürekten savunuyorum. İsrail üzerinde etki sahibi ülkeler tavşana kaç tazıyı tut politikasıyla bu katliama destek veriyor. İsrail'e silah göndermeye devam ediyorlar. Bu tutarsızlık ve samimiyetsizliktir.

"İSRAİL EN YAKIN MUHATABINI KALLEŞÇE ÖLDÜRDÜ"

Hamas ateşkes teklifini kabul ettiğini kabul etti. İsrail hükümeti işi yokuşa sürerek, ateşkese en yakın olduğu muhatabını kalleşçe öldürerek barış istemediğini ortaya koydu. 2735 sayılı BMGK kararının uygulanmadığı ortamda İsrail'e yönelik zorlayıcı tebriler uygulanmalıdır. Toplumun Filistinlilere yönetlik bir koruma mekanizması geliştirmelidir. Netanyahu cinayet şebesi durdurulmalıdır. Acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı. Rehine takası gerçekleştirilmeli. İnsani yardımlar kesintisiz ulaştırılmalıdır. Hayatta kalmaya çalışan Gazze halkına yardım eli uzatmamız şarttır.

"LÜBNAN HALKININ DA YANINDAYIZ"

Gazze'de sağlık merkezlerinin yüzde 95'i kısmen ve tamamen zarar gördü. 80 bin konut oturulamaz hale geldi. Çocuk felci ve hepatit başta olmak üzere hastalıklar artıyor. Gazze halkı ihtiyaç olan yardımların dörtte birine ancak ulaşıyor.



60 bini aşan yardım miktarıyla Türkiye, Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumundadır. İsrai ile ticari ilişkileri sonlandırarak tavrımızı ortaya koyduk. İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan halkının da yanındayız.

"BİZ TARİH BOYUNCA MAZLUMUN YANINDA OLMUŞ BİR MİLLETİZ"

İşledikleri suçların hesabını vermeden vicdanlar rahata kavuşamaz. İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmaması için Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davayı takip ediyoruz. Nablus'ta barışçıl protesto eylemi sırasında başında vurulan Ayşenur Eygi kızımızın kanının yerde kalmaması için her türlü mücadeleyi vereceğiz.



Gazze'de asıl sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesidir. Bağımsız bir Filistin devletinin vücut bulması daha fazla ertelenemez. Tüm bunları söylerken Tayyip Erdoğan olarak burada tarihten, ecdadımın adaletli duruşunu örnek alarak konuşuyorum. Biz tarih boyunca mazlumun yanında olmuş bir milletiz.

"SURİYE DE MAALESEF İSTİKRARDAN UZAKTIR"

Sorunumuz İsrail hükümetinin katliam politikalarıyladır. Sorunumuz yine zalimle ve zulümledir. Biz hakkı haykırmaktan çekinmeyiz. Birileri rahatsız olsa da doğruları söylemekten korkmayız. Sonuna kadar doğru bildiklerimizi acı da olsa söylemeye devam edeceğiz. Din, dil, inanç gözetmeksizin Filistin halkı yanında yer alan tüm yürekli insanlara, özellikle üniversite gençlerine teşekkür ediyorum.



Suriye de maalesef istikrardan uzaktır. Ekonomik ve insani durum vahametini koruyor. Siyasi sürecin ilerletilmesini, milli uzlaşının sağlanmasını temenni ediyoruz. Gerçekçi bir diyalogla ilişkilerimizin sürdürülmesini istiyoruz.

"SORUNUMUZ ZALİMLE VE ZULÜMLEDİR"

Sorunumuz İsrail hükümetinin katliam politikalarıyladır. Sorunumuz yine zalimle ve zulümledir. Biz hakkı haykırmaktan çekinmeyiz. Birileri rahatsız olsa da doğruları söylemekten korkmayız. Sonuna kadar doğru bildiklerimizi acı da olsa söylemeye devam edeceğiz. Din, dil, inanç gözetmeksizin Filistin halkı yanında yer alan tüm yürekli insanlara, özellikle üniversite gençlerine teşekkür ediyorum.



Suriye'de maalesef istikrardan uzaktır. Ekonomik ve insani durum vahametini koruyor. Siyasi sürecin ilerletilmesini, milli uzlaşının sağlanmasını temenni ediyoruz. Gerçekçi bir diyalogla ilişkilerimizin sürdürülmesini istiyoruz.



Balkanlar'da yapıcı rol oynuyor, tüm ülkelerle yakın ilişkiler kuruyoruz.

"TÜM PLATFORMLARDA BÜYÜME VE KALKINMAYI DESTEKLEYECEK ÇALIŞMALARA KATKI SAĞLIYORUZ"

Sudan'daki çatışmaların sona ermesi için daha fazla çaba harcamalıyız. Milyonlarca Sudanlıya yardım ulaştırmak adına hepimize sorumluluk düşüyor. Afrika çok büyük bir potansiyele sahiptir. Eşit ortaklık ile Afrikalı kardeşlerimizle birlikte olmaya devam ediyoruz.



Türk Devletleri Teşkilatımız giderek bir cazibe haline geliyor. Türk Dünyası olarak birlik ve beraberliğimizi daha da artıracağız. Çin'in egemenliğine saygı çerçevesinde Uygur Türklerinin temel haklarının korunması adına Çin ile yakın diyalog halindeyiz.



Küresel adaletsizliğin giderilmesi için birlikte çalışmak zorundayız. Milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülkelerden Türkiye'nin faaliyetleri kalkınma hedeflerine katkı sağlıyor. Tüm platformlarda büyüme ve kalkınmayı destekleyecek çalışmalara katkı sağlıyoruz.

"BÜYÜYEN TEHLİKEYİ KESİNLİKLE GÖZDEN GELEMEYİZ"

Geçtiğimiz hafta Lübnan'a yönelik gerçekleştirilen siber terör saldırıları bu teknolojilerin nasıl ölümcül hale getirildiğini de söyleyebiliriz.



Daha sürdürülebilir, temiz bir dünya vizyonuyla eşim Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Sıfır Atık' projemizi küresel boyuta taşıdık. Buradan tüm dünyayı hareketimize ortak olmaya davet ediyorum.



İslam ve yabancı düşmanlığının tüm dünyada hızla büyüdürüğünü görüyoruz. Avrupa'nın ortasında etnik kimlikleri nedeniyle insanların evleri ateşe veriliyor. Büyüyen bu tehlikeyi kesinlikle görmezden gelemeyiz.

"OLİMPİYATLARDAKİ REZALET GÖRÜNTÜLER TEHLİKEYİZ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"

Geçen sene bu kürsüde gündeme getirdiğim tehlikeyi bir kez daha söylüyorum. Toplumun direği olan aile kuruma yönelik saldırılar artıyor. 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki rezalet görüntüler tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Bir spor etkinliği çirkin bir şekilde cinsiyetsiz hale getirilmiş, o kötü sahneler kutsala saygısı olan herkesi derinden yaralamıştır. Cinsiyetsizleştirme küresel bir dayatmaya, bir fırsata karşı savaşa dönüşüyor. Bu yıkım projesine karşı gelen herkes linç kampanyalarına sürükleniyor. Bu korku iklimine karşı Türkiye duruşundan vazgeçmeyecektir. Aileyi, insanı, fırtarı savunmaktan geri duymayacağız. Bizimle aynı fikirde olan ülkeleri mücadeyele destek vermeye davet ediyorum.