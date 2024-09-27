Cumhurbaşkanı Erdoğan: BMGK'da 15 geçici üyenin etkisi yok Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMGK'nın daimi 5 üyesinin dünyayı idare eder konumda olduğunu söyledi. Kararların 5 ülkenin iki dudağı arasında olduğunu ifade eden Erdoğan, “15 geçici üyenin ise burada herhangi bir tesiri söz konusu değil" şeklinde konuştu.

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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını İstanbul'da sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Namaz sonrası çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

BMGK'NIN YAPISINA ELEŞTİRİ

Erdoğan burada yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi 5 üyesinin dünyayı idare eder konumda olduğunu belirterek, alınan kararlarda 15 geçici üyenin herhangi bir tesiri olmadığını anlattı.

"DAİMİ ÜYE OLMAK İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(BM) Türkiye olarak daimi üye olmanın gayretindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok" diye konuştu.

"15 GEÇİCİ ÜYENİN ETKİSİ YOK"

Erdoğan, “Dolayısıyla burada şu anda Japonya, Çin, bizler, Almanya gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu an itibarıyla daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesirleri söz konusu değil.” şeklinde konuştu.

"5 ÜYE ADETA DÜNYAYI YÖNETEN ÜLKELER KONUMUNDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

BM'de 5 tane daimi üye ve bunun yanında 15 tane geçici üye. Bu daimi üyelerin konumu 2 dudak arasında her kararı verebiliyor. 15 tane geçici üyenin ise burada herhangi bir tesisi söz konusu değil. Bu 5 üye adeta dünyayı yöneten ülkeler konumunda. Şu anda Japonya, Çin bizler Almanya gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu anda daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesisi söz konusu değil. Daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapmaları gibi hesapları yok. 15 üyenin burada yapabileceği bir iş söz konusu değil.

MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞME

Önümüzdeki yılın başında yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısını yapacağız. Şu anda benim büyükelçi konumunda Çağatay Bey muhatabıyla görüşmelerini sürdürüyor. Büyük ihtimal önümüzdeki yılın başında bir araya gelme durumumuz olacak. O zaman da bu konuyu masaya yatıracağız. Ağırlıklı olarak yüksek stratejik konsey toplantısı, Ege'de yaşanan sıkıntılar. Bu konuları Sayın Başkan masaya yatıracağını ve sorunlarını da çözeceğini ifade etti.

"PAŞİNYAN'I OLUMLU YAKLAŞIMDA GÖRDÜM"

Paşinyan'la olan görüşmede öne çıkan Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan sıkıntılardı. Bu konuda ben Paşinya'nın olumlu yaklaşımda gördüm. Azerbaycan'ın da aynı anlayış içerisinde olduğunu biliyorum. Bu iki ülke bu yaklaşımı ortaya koyarak bu sorunu çözerler.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.