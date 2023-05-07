Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boğaz'ın altından geçen 3. tüneli yapacağız

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AK Parti'nin düzenlediği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişi katıldı.

Birçok kişi ise oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle miting alanına ulaşamadı.

Çoşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul trafiğini rahatlatacak yeni projenin de müjdesini verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir işe yaramadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptık. Şimdi de Büyük İstanbul Tüneli Projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje, Marmaray ve Avrasya'dan sonra Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olacak. Büyük İstanbul Tüneli'yle günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayarak şehrin ulaşımını sağlayacağız.