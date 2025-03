Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki gerilimleri ülkemize taşıtmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

İftarda, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan iftarda konuştu.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZIN İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ HER ALANDA GELİŞTİRMEYE ÇALIŞTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cümleleri kurdu:

"Sizlerin vasıtasıyla temsil ettiğiniz cemaatlerin bütün mensuplarına selamlarımı iletiyorum. Türkiye olarak çok farklı kimlik ve kültürü asılardır beraber yaşatma tecrübesine sahibiz. Aynı vatan toplarının üzerinde aynı gök kubbenin altında müslümanlar, hristiyanlar ve Museviler bir arada yaşadı.



Nefret söylemlerinin arttığı ve fanatizmin arttığı bu dönemde daha çok bu yönümüzü kuvvetlendirmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla her sene tekrarladığımız şu birlikteliğimizin çok önemli olduğunu her seferinde vurguluyorum. Tüm vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünü her alanda geliştirmeye çalıştık.