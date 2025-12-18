Özgür Özel Türkiye'yi bu kez Brüksel'de şikayet etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Gülşah Durbay için taziyeleri kabul ettikten sonra soluğu, Avrupa Sosyalist Partisi'nin (PES) AB Zirvesi Hazırlık Liderler Toplantısı'nda aldı.

Toplantı için Brüksel'e giden Özel, burada yaptığı kısa konuşmasında da Türkiye'yi şikayet etti.

İBB soruşturması kapsamında iddianamenin geç hazırlandığını söyleyen Özel, 3 büyükşehir belediye başkanının da hapiste olduğunu söyledi.

Avrupa'nın güvenlik ve savunma alanındaki güven ihtiyacını da anladığını söyleyen Özel, şöyle devam etti;

"BELEDİYE BAŞKANLARIM HAPİSTE"

"PES'in hem sizin şahsınızda hem de genel sekreter yardımcıları her fırsatta yanımızda oldunuz, teşekkür ediyorum.

Durum bütün sosyal demokrat ailemiz için öyle değil. Bizimle dayanışma göstermeye değerli kardeş partilerimizin iktidardaki liderleri çekingen davranıyor.

Bu da Erdoğan'ın Türkiye'deki pozisyonunu güçlendiriyor. Ekrem İmamoğlu hapiste. Türkiye'de 3 büyükşehir belediye başkanı Antalya, Adana ve İstanbul'un belediye başkanları hapiste.

"TÜRKİYE'DE MÜCADELE VERİYORUZ"

16 belediye başkanım ve 102 siyasi arkadaşım hapistedir. 9 ay sonra ancak iddianame düzenledi. İlk dava tarihi 3 ay sonraya verildi. 9 aydır Türkiye'de toplam 75 büyük miting yaptık.

En kalabalığı 2.4 milyon en az katılımı olan ise 50 bin kişilikti. Toplam 75 mitingle Erdoğan'a meydan okuyoruz. Türkiye'de büyük bir mücadele veriyoruz.

"AĞIR BİR SALDIRI ALTINDAYIZ"

Belediyeleri kazandık diye ağır bir saldırı altındayız. Türkiye gibi bir ülkede sol yüzde 38'e çıkmışken, Erdoğan'ı 25 yıl sonra ilk kez yenmişken, 47 yıl sonra ilk kez birinci parti olmuşken Türkiye'deki büyük hak ihlallerine Avrupa'daki dostlarımızın ne kadar dikkat kesildiğini, ne kadar farkında olduğunu merak ediyorum.

"İLK SEÇİMDE İKTİDARA GELECEK BİR PARTİYİ YALNIZ BIRAKMIŞ OLURSUNUZ"

Elbette Avrupa'nın savunma ve güvenlikle ilgili kaygılarını anlıyorum. Bu konuda Türkiye ne yapması gerekiyorsa yürekten destekliyorum. Otoritelerin yarattığı sorunlara karşı çözüm yerel otoritelerle aranmamalı.

Bazı otoritelere karşı mücadele ederken, başka otoriteleri desteklerseniz, bizim gibi ilk seçimde iktidara gelecek bir partiyi bir başına bırakmış olursunuz."

"HAYRANLIK DUYDUĞUM BİRİSİ AMA..."

Brüksel’e giden Özgür Özel kendisiyle görüşmeyen Avrupa Konseyi Başkanı António Costa’ya da tepki gösterdi ve "Kişisel olarak hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşması yapıp ayrılması ve bizim baş başa 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil." dedi.