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Haber Merkezi

Türkiye'nin canı bu haberle yandı...

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Oteli, dün sabah saatlerinde başlayan yangına teslim oldu.

Binanın ahşap yapısının da etkisiyle kontrol altına alınması güçleşen alevler, 78 kişinin hayatını kaybetmesine ve onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu.

GÜLTEKİN AİLESİ FACİAYA YAKALANDI

Kartalkaya’da 12 katlı bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişi arasında, AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Habibe Güner’in kızı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 7 kişi de bulunuyor.

Yangın sırasında annesini arayarak helallik isteyen Gültekin’in, ailesiyle birlikte evlatlık edindiği 10 yaşındaki Sümeyye Güner’i de büyüttüğü öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Gültekin Ailesi'nin fertlerinin cenazesine katılmak üzere dün öğle saatlerinde Bolu'ya hareket etti.

Bolu’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği Gültekin Ailesi'nin Kılıçarslan Mahallesi’ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu.

İNFİTAR SURESİ'Nİ OKUDU

Burada aileye taziye ziyaretini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin ruhu için taziye evinde İnfitar Suresi'ni okudu.

CENAZE NAMAZINA KATILDI

Duaların edildiği ziyaret sonrası Erdoğan, cenaze namazına katılmak üzere Kalıcı Konutlar Camii’ne hareket etti.

"CANIMIZ, YÜREĞİMİZ YANDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninde, "Canımız, yüreğimiz yandı. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum." dedi.

Gültekin Ailesi'nden 7 kişi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.