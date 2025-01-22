Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da: Cenaze törenine katılacak

Haber Merkezi

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, Türkiye’yi yasa boğdu.

Gece vakti çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır olmak üzere 52 kişi yaralandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BOLU'DA

Olayın ardından beş bakanın takibiyle bölgede incelemeler devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Bolu'ya gitti.

TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Kentte temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Gültekin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CENAZE TÖRENİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında vefat eden AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'in kuzeni, AK Parti Bolu eski Milletvekili Mehmet Güner ve eşi Habibe Güner'in çocuklarının cenaze törenine katılacak.

YARALILARI ZİYARET EDECEK

Erdoğan, cenaze törenlerinin ardından hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret edecek.

AYNI AİLEDEN YEDİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Güner Ailesi'nin kızları Zehra Sena Güner Gültekin, eşi Bilal Gültekin ve çocukları Muhammet Selim, Sümeyye, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık ve Bilal Gültekin yangında hayatını kaybetti.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edildi.

Milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, güneşin batışına kadar gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.