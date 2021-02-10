Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? Millete Sesleniş ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? Millete Sesleniş ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çarşamba gününü bekleyin" dediği konuşmasından sonra vatandaşlar tüm dikkatlerini bugüne topladı. Erdoğan ne açıklayacak? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti'nin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan İl Kongrelerinde Türkiye'yi heyecanlandıran bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, ısrarla izleme tavsiyesinde bulunarak “Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim” sözlerinin ardından gözler bugün açıklanacak müjdeye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjde vereceğim haberi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, merakla Erdoğan ne açıklayacak? sorusuna yanıt arıyor.

Sosyal medyadan birçok tahmin yürütülürken, Erdoğan'ın geçmiş konuşmalarından da bir ipucu aranıyor.

İşte Türkiye'nin gündeminde olan ve tahminler arasında yer alan konular...

YERLİ AŞI MÜJDESİ

İlk olarak müjdenin yerli aşı ile ilgili olabileceği belirtiliyor. Türkiye'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun aktarılacağı ve bir tarihin açıklanacağı ifade ediliyor.

REFORM ÇALIŞMALARI

Yine, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen reformların da açıklanacağını tahmin edenler var. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacağı da konuşuluyor.

TESLA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde olarak, elektrikli araba üretimi ve Tesla'nın yatırım haberi olabileceğini ifade edenler de var.

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'nin uzay alanında izleyeceği yol haritasını açıklayan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile telefonla görüşmüştü. Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda yapılması planlanan iş birliğine ilişkin hususlar ele alınmıştı.

EKONOMİK MÜJDE

Kulislerde, Erdoğan'ın enerji alanında da müjde açıklayacağına dair tahminler yürütülüyor. Altın madeni ve Akdeniz'de yeni doğal gaz rezervinin olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Kanal İstanbul ile ilgili yeni gelişmelerin paylaşılabileceği de aktarılıyor.

MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde vereceğim" haberi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.Kısa süre içerisinde Erdoğan'ın açıklamasını destekleyen mesajlar yağdı.

Erdoğan'ın müjdeyi bugün TBMM'de yapacağı grup toplantısında açıklaması bekleniyor.