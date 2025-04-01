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AA

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş, bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Evli, 4 çocuk babası Abiş'in cenazesinin bugün öğle namazının ardından Ulaşlı Mahallesi Merkez Camisi'nden kaldırıldı.

TAZİYE MESAJLARI PAYLAŞILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi

Burhan Abiş için taziye mesajı yayınladı.

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ERDOĞAN, CENAZE NAMAZINA KATILDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için Ulaşlı Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Erdoğan, cenaze töreninde konuşma gerçekleştirdi.

Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yer aldı.