Joe Biden, Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye gelmek istediğini dile getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi.

"TÜRKİYE SEYAHATİ YAPMAK İSTİYORUM"

Türkiye ve dünya gündemine dair önemli değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden'ı Türkiye'ye davet ettiğini belirterek "Takvim belirmedi ama takvimin sinyalleri ortaya çıktı. (Biden) dedi ki 'Şu an aşırı yoğun programlarıma rağmen, bunları yoluna koyduktan sonra özellikle bir Türkiye seyahati yapmak istiyorum." dedi.