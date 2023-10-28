Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Filistin Mitingi’ne davet Zulme uğrayan Filistin için bugün İstanbul Havalimanı'nda miting gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tüm vatandaşları mitinge davet etti.

ensonhaber.com

İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına 22'nci gününde hız kesmeden devam ediyor.

Savaş tüm hararetiyle sürerken Batı ülkeleri savaşı tetikliyor.

ABD ve Avrupa, binlerce çocuğun ve kadının vahşice katledildiği savaş için barış çağrısından çok İsrail'e mühimmat desteği vermeyi sürdürüyor.

Kaosun ilk anlarından itibaren iki ülkeyi de "itidalli" davranmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca ara buluculuk sinyali verirken barış çağrısını da vurguladı.

Bölgedeki kanın durmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların öldürülmesini "bu bir savaş değil katliamdır" cümleleriyle ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan miting daveti

İsrail-Filistin arasındaki savaş için harekete geçen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi (bugün) günü 'Büyük Filistin Mitingi'ne hazırlanıyor.

Mitinge katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak vatandaşları davet etti.

"İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı"

İşte o açıklama;