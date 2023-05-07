Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılım sayısını açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Sevdam' tabirini kullandığı İstanbul mitinginde vatandaşlarla buluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren İstanbul Mitingi için hareketlilik başladı.

Binlerce vatandaşın akın akın Atatürk Havalimanı'ndaki tarihi buluşmaya milyonlarca vatandaş katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılan vatandaşların resmi rakamını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi rakamları açıkladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Biz İstanbul'u candan, yürekten seviyoruz. Buradan Cumhurbaşkanlığına yürüdük ama bu yürüyüşü sizinle birlikte yaptık. Tekrar sizinle bu yollarda yürüyoruz. Bu ne muhteşem bir İstanbul. Bugün İstanbul 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edecek. Resmi rakam 1 milyon 700 bin alanda katılım var. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı? Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum.