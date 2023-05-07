Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük İstanbul mitingini şarkıyla açtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzyılın mitingine imza atıyor... 2 milyona yakın kişinin katıldığı mitingde seçim şarkısı "Duyanlara Duymayanlara" ile Atatürk Havalimanı adeta inledi. Cumhurbaşkanı da şarkıya eşlik etti.

ensonhaber.com Türkiye'nin tarihinin en büyük mitingine İstanbul ev sahipliği yaptı. 2 milyona yakın kişi, Atatürk Havalimanı'na gitti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. "Duyanlara Duymayanlara" Cumhurbaşkanı, coşkulu kalabalığın karşısına seçim şarkısı "Duyanlara Duymayanlara" ile çıktı. Mikrofonunu eline alan Cumhurbaşkanı, şarkısına da eşlik etti. Erdoğan ile birlikte ona gönül verenler de bağıra bağıra yeri göğü inletti. Coşkulu kalabalık yüzünü güldürdü Büyük bir gurur yaşayan Cumhurbaşkanı, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katılımcıları selamladı. Kalabalığın alanın dışına taştığı görülürken, sevgi gösterisi Cumhurbaşkanı'nın yüzünde tebessüme neden oldu.