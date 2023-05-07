Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye sevdasıyla çalışıyoruz 2002’den bu yana Türkiye için canını dişine takanlarla birlikte önemli bir yol yürüdüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnşallah 14 Mayıs’tan itibaren 21 yıldır süren bu başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz” dedi.

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Geri sayım başladı, atmosfer alev aldı...

Meydanlar hiç olmadığı kadar hareketli, milyonlar beklenenden daha da hevesli...

Seçmen en doğru kararını vermek için haftaya bugün sandık başında olacak.

Milletin adamı, bir kez daha hazır...

Milletine sevdalı lider kimliği ile milyonların kalbinde taht kuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 21 yıllık iktidarı döneminde bir kez daha yönetimi devralmak istiyor.

Ülkeye çağ atlatan çalışmalarda hep imzası olan 'milletin adamı', bugün çok duygusal bir paylaşım yaptı, "Başarılarımıza yenilerini eklemek için hazırız" mesajını verdi.

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı rahatsızlığına rağmen sahayı terk etmeyen, verdiği müjdelerle 14 Mayıs sonrası için heyecanı daha da artıran Erdoğan, 2002’den beri “büyük ve güçlü Türkiye” sevdasıyla canla başla çalıştıklarını söyledi.

"Bu uğurda ne engeller aştık, bir Allah bir de aziz milletimiz biliyor"

“Milletimizin sandıkta omuzlarımıza yüklediği emanete hakkıyla sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Bu uğurda ne engeller aştık, bir Allah bir de aziz milletimiz biliyor” diyen Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

Şayet bugün kişi başına millî gelirini 3 bin 600 dolardan 10 bin 650 dolara çıkaran, yıllık 36 milyar dolar yerine 255 milyar dolar ihracat yapan, tarımsal gayrisafi yurt içi hasılası 407 milyar lirayı geçen, merkez Bankası rezervi toplam 115 milyar dolara ulaşan, istihdamını 32 milyon sınırına getiren, yıllık 51,5 milyon turist ağırlayan, tarihinin en büyük ulaşım, savunma, teknoloji, enerji, sağlık, konut ve çevre projelerine imza atan, deprem felaketine rağmen emeklisini, işçisini, memurunu enflasyona ezdirmeyen, ekonomisi güçlü, altyapısı sağlam, hedefleri büyük, öz güveni yüksek bir Türkiye varsa, bunda 85 milyon vatandaşıyla, 81 vilayetiyle herkesin payı vardır.

"14 Mayıs’tan itibaren başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz"