Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye sevdasıyla çalışıyoruz

Geri sayım başladı, atmosfer alev aldı...
Meydanlar hiç olmadığı kadar hareketli, milyonlar beklenenden daha da hevesli...
Seçmen en doğru kararını vermek için haftaya bugün sandık başında olacak.
Milletin adamı, bir kez daha hazır...
Milletine sevdalı lider kimliği ile milyonların kalbinde taht kuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 21 yıllık iktidarı döneminde bir kez daha yönetimi devralmak istiyor.
Ülkeye çağ atlatan çalışmalarda hep imzası olan 'milletin adamı', bugün çok duygusal bir paylaşım yaptı, "Başarılarımıza yenilerini eklemek için hazırız" mesajını verdi.
Geçtiğimiz günlerde yaşadığı rahatsızlığına rağmen sahayı terk etmeyen, verdiği müjdelerle 14 Mayıs sonrası için heyecanı daha da artıran Erdoğan, 2002’den beri “büyük ve güçlü Türkiye” sevdasıyla canla başla çalıştıklarını söyledi.
"Bu uğurda ne engeller aştık, bir Allah bir de aziz milletimiz biliyor"
“Milletimizin sandıkta omuzlarımıza yüklediği emanete hakkıyla sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Bu uğurda ne engeller aştık, bir Allah bir de aziz milletimiz biliyor” diyen Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:
Şayet bugün kişi başına millî gelirini 3 bin 600 dolardan 10 bin 650 dolara çıkaran, yıllık 36 milyar dolar yerine 255 milyar dolar ihracat yapan, tarımsal gayrisafi yurt içi hasılası 407 milyar lirayı geçen, merkez Bankası rezervi toplam 115 milyar dolara ulaşan, istihdamını 32 milyon sınırına getiren, yıllık 51,5 milyon turist ağırlayan, tarihinin en büyük ulaşım, savunma, teknoloji, enerji, sağlık, konut ve çevre projelerine imza atan, deprem felaketine rağmen emeklisini, işçisini, memurunu enflasyona ezdirmeyen, ekonomisi güçlü, altyapısı sağlam, hedefleri büyük, öz güveni yüksek bir Türkiye varsa, bunda 85 milyon vatandaşıyla, 81 vilayetiyle herkesin payı vardır.
"14 Mayıs’tan itibaren başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz"
Bu başarıda Tayyip Erdoğan kadar sanayicinin, işçinin, çiftçinin, tüccarın, ev hanımının, memurun da alın teri vardır. Bu başarıda AK Parti kadar Türkiye davasında kenetlendiğimiz Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarımızın da katkısı vardır. Bu başarıda hangi siyasi görüşe, mezhebe, kökene mensup olursa olsun “önce ülkem” diyen tüm vatandaşlarımızın emeği vardır. Bu başarıda son 21 yıldır en zor zamanlarımızda dualarını ve desteklerini bizden esirgemeyen tüm kardeşlerimizin gayreti, samimiyeti, sahiplenmesi vardır. İnşallah 14 Mayıs’tan itibaren 21 yıldır süren bu başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı yine milletimizle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz.