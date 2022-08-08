Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13. Büyükelçiler Konferansı’ndaki konuşmasında, "Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri temizleyerek, güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde 13. Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satır başları şu şekilde:

"İki yıl aradan sonra sizleri yeniden Cumhurbaşkanlığında ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Büyükelçiler Konferansı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Dünyanın dört bir köşesinde görev yapan büyükelçilerimizin tespit, teklif ve değerlendirmelerinin son derece kıymetli olduğuna inanıyorum. İlk kez 2008 yılında düzenlediğimiz Büyükelçiler Konferansı'nın önemi aradan geçen 14 yıllık süreçte daha iyi anlaşılıyor. Büyükelçilerimizin kendi aralarında tecrübe ve bilgi paylaşımına imkan veren konferansı idari yapımızda önemli bir ihtiyacı giderdiğini görüyoruz. 2023 ve ötesinde akil ve müşfik Türk diplomasisi temasıyla düzenlenen 13. konferansında daha öncekiler gibi verimli tartışmalara zemin teşkil edeceğini düşünüyorum.

"Devletin içine çöreklenmiş yapılarla mücadele ettik"



Kendini milletten üstün gören elitist zihniyetin engellemelerine maruz kaldık. Birçok karanlık odakla karşılaştık, mücadele ettik. Devletin içine çöreklenmiş yapılarla mücadele ettik. Hamd olsun bütün saldırıları boşa çıkardık. Vatanperver bürokratlarımızın da sayesinde ülkemize önemli yatırımlar kazandırdık.

"Tüm bu olumsuzluklara rağmen çabalarımızı sürdürerek tahıl koridorunun oluşmasını sağladık"



Rusya-Ukrayna savaşında ilk günden itibaren bu hususa dikkat çektik. Her iki tarafla yaptığımız görüşmede bu sorunun diyalogla çözülmesi gerektiğinin altını çizdik. Elbette bizim gibi barışı savunanlar kadar, savaşın uzamasını isteyenler de vardı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen çabalarımızı sürdürerek tahıl koridorunun oluşmasını sağladık. Şimdiye kadar ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadan bu mutabakatı sürdürmeyi başardık.

"Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuştu"



Azerbaycanlı kardeşlerimiz yıllarca hem işgalin hem kayıplarının acısını yaşamak zorunda kaldı. 44 gün süren destanlı mücadele sonrası Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuştu. Radikal Ermeni çevrelerin saldırılarına rağmen Kafkasya'da kalıcı barış yolunda önemli adımlar attık."

Türkiye'nin Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkisi



Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerimizi eskisinden daha güçlü hale getiriyoruz.

"Türkiye Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır"



İsrail ile ilişkilerimizi Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmak için de kullanıyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu açıkça belirtiyoruz. Çocukların daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır.

"Yarın 4. sondaj gemimizi Mersin Limanı'ndan uğurlayacağız"



Bizi hayalcilikle suçlayanlar, bu tarihi keşifle birlikte rezil oldu. Yarın 4. sondaj gemimizi Mersin Limanı'ndan uğurlayacağız. Ülkemize insanlarımıza yönelik terör tehditlerini ortadan kaldırmaya muktedir olduğumuzu tüm dünya biliyor. Bölgemizin geleceğinde terörün yeri olmadığını tüm dünyaya gösterdik.

Bizi hayalcilikle suçlayanlar tarihi doğalgaz keşfi ile bir kez daha mahcup oldu.

Suriye harekat mesajı

Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir. Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz.





