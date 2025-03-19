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DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, günlük mesaisine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda büyükelçilerin güven mektubunu kabul etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sırasıyla Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca De Gianotti, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi ve Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop'u kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.