Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlanarak camilerin ibadete açılacağını söyledi.

Camilerin açılış tarihleriyle ilgili merakla beklenen karar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs'tan itibaren camilerin açılacağını söyledi.

ÖĞLEN VE İKİNDİ VAKİTLERİNDE CEMAATLE KILINACAK

Erdoğan, bir süre sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Mayıs Cuma günü, Cuma namazıyla birlikte, öncelikle valilik ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak. Diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecek. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan camilerin açılacağı tarihi açıkladı VİDEO