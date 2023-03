Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ruhuyla bölgeyi geleceğe hazırlıyoruz

Son 22 yılda Türkiye büyük bir yol katetti.

Bu kapsamda yurdun 4 bir yanı ulaşım araçları ile adeta sarıldı.

Bu kapsamda yeni ulaşım yatırımları hizmete açılmaya devam ediyor.

Karadeniz ve Marmara denizlerini dünyaya bağlaması bakımından önemli bir geçiş noktası olan Çanakkale'de yeni bir eser daha hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, "1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu başta olmak üzere eserlerimizle bölgeyi geleceğe hazırlıyoruz." dedi.

1915 Çanakkale Köprümüzle Marmara Bölgemizi çepeçevre saran otoyol ağını birleştirdik diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Gelibolu-Eceabat arasının 25 dakikaya düşeceğini vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Yaşadığımız nice badireyi yine aynı şekilde birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden aldığımız güçle aştık. Ölenleri ebedi aleme yolcu ettik. Şimdi bir yandan enkazları kaldırıyor, bir yandan geçici barınma merkezlerinin hazırlıklarını sürdürüyor, bir yandan da kalıcı konutların inşasına başladık, başlıyoruz. İnşallah bir yıl içinde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmış, depremzede vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Tüm bunlarla beraber ülkemizi her türlü afete, tehdide karşı daha güçlü şekilde hazırlayacak çalışmaları da yürütüyoruz. Türkiye'yi milletimizin her bir ferdini güvenli, huzurlu, müreffeh bir geleceğe kavuşturma yolundaki mücadelesinden alıkoyacak engelleri, bahaneleri birer birer ortadan kaldırıyoruz.

Geçmişini bilmeyenin geleceği kuramayacağı gerçeğinden hareketle evlatlarımızın Çanakkale Zaferi'ni kazandığımız yerleri mutlaka görmeleri, buradaki manevi havayı teneffüs etmeleri gerektiğine inanıyorum.



Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerin her birini Cumhuriyetimizin yeni asrı için hazırladığımız Türkiye Yüzyılı vizyonuna giden yapı taşları olarak görüyoruz. Şimdi bu altyapı üzerinde daha büyük hedefler, daha büyük zaferler için ileri atılmanın eşiğindeyiz. Ecdadın emanetine işte böyle sahip çıkılır. Ecdadın aziz hatırası işte böyle yaşatılır. Ecdada işte böyle layık olunur. Gelibolu-Eceabat Yolu'nun ülkemize, bölgemize, şehrimize, şehitliklerimize gelecek ziyaretçilerimize hayırlı olmasını diliyor, yapımında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Çanakkale Zaferi'mizin 108'inci yıl dönümünde tüm şehitlerimize ve gazilerimize, onlarla birlikte depremlerde ve sellerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü düşmandan, her türlü afetten, her türlü kazadan ve beladan muhafaza etsin diyorum.