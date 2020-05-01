Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa'ya bağlandı

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Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla telekonferans yöntemiyle görüşerek, acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşme Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından duyuruldu.

ALTUN VE KALIN DA EŞLİK ETTİ

Görüşmeyi Tarabya'daki Huber Köşkü'nden gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.