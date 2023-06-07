Cumhurbaşkanı Erdoğan Charles Michel ile görüştü AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

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Türkiye, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktı.

Dünyaya demokrasi dersi veren ve rekor katılımla sandığa giden vatandaşlar, tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi ve rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması sonrası kutlamalar hem yurt içinden hem de yurt dışında devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden isimlerden biri de AB Konseyi Başkanı Charles Michel oldu.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

AB üyeliği, gümrük birliği ve vize serbestisi konuları ele alındı

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Avrupa açısından büyük stratejik değeri olan Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği doğrultusunda somut ve olumlu bir gündemle temasları tüm seviyelerde artırmak gerektiğini ifade etti.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması, göçün idaresi ve terörle mücadele alanlarında iş birliğinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasını temin edeceğini belirtti.