Ankara, 8 yıl sonra kritik bir görüşmeye sahne oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’le görüştü.
AK Parti ve CHP genel başkanları arasında 2016’dan sonra ilk görüşme niteliği taşıyan zirve, siyasette yumuşamanın önünü açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi ziyaret edeceği açıklandı
Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrası AK Parti'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye iadeiziyarette bulunacağı duyuruldu.
Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama
Ziyaretin tarihi merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, dikkat çeken bir açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"CHP'yi en kısa sürede ziyaret edeceğim"
"CHP'yi ne zaman ziyaret edeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "CHP'yi en kısa sürede ziyaret edeceğim." ifadelerini kullandı.
18 yıl sonra bir ilk olacak
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iadeiziyaret yapması durumunda CHP Genel Merkezi'ni 2006 yılından bu yana ilk kez ziyaret etmiş olacak.
Başkan Erdoğan'ın son CHP ziyareti, Çankaya Söğütözü'ndeki mevcut CHP binasının 2006 yılındaki açılışı sonrası yaptığı 'hayırlı olsun ziyareti' olarak biliniyor.
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