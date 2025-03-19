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Çiftçilerle iftar programı düzenlendi..

Programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"15 TEMMUZ GİBİ NİCE BADİRELERİN ÜSTESİNDEN SİZLERLE BİRLİKTE GELDİK"

Vatan topraklarının her karışını alın teriyle işleyen çiftçi kardeşlerimize selamlar gönderiyorum. Çiftçi kardeşlerimize en sancılı dönemlerde, demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız. 15 Temmuz'da milli iradeyi korumak için en ön safta yer almanızı unutamayız. 15 Temmuz gibi nice badirelerin üstesinden sizlerle birlikte geldik. O karanlık gece de darbecilere meydanları dar eden tüm kahramanlara bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Tarımda, hayvancılıkta, ihracatta ülkemizi takip edilen seviyeye beraber getirdik.

"SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİNDE DÜNYADA DÖRDÜNCÜYÜZ"

Tüm vatandaşlarımızın saadet, refahı, kardeşliği için geceli gündüzlü koşturuyoruz. Önümüze çıkan engellere takılmadan, şahımı ve hüketimizi hedef alan saldırılara teslim olmadan 85 milyonun huzuru için gayret gösteriyoruz. Üretim yapan çiftçi kardeşlerimize hak ettiği değeri vermenin çabasındayız. Gayretlerimizin olumlu neticilerini hamdolsun çok geniş yelpazede görmeye başladık.



Bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık, tarımın her alanında ülkemizin gerçek potansiyeli ortağa çıkıyor. Verimli ve kaliteli üretimin artması için son 22 yılda reel rakamlarla 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdik. 2025 yılında şu ana kadar 24 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Birilerinin Türkiye'de tarım bitti dediği rakamları söylüyorum.

"KENDİMİZE YETER DURUMDAYIZ"

Ülkemizde 236 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Birçoğunda hamdolsun kendimize yeter durumdayız. Sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncü, bitkisel üretimde 11'inciyiz. Çiğ süt üretiminde dünyada 9. Avrupa'da 3. sıradayız.



Sığır eti üretiminde dünyada 7. Avrupa'da 1. konumdayız. Tavuk eti üretiminde dünyada 9. Avrupa'da ise 2.yiz. Yumurta üretiminde dünyada 10. Avrupa'da 2.yiz. Bal üretiminde dünyada 2. Avrupa'da ilk sırada bulunuyoruz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada 16, Avrupa'da 2. sıradayız.

"ARTIK SAHTE ÜRÜNLER ANLIK OLARAK YAYINLANIYOR"

Bizim amacımız vatandaşımızın sağlıklı ürüne ulaşmasıdır. Bakanlığımız sizlerin alın teri ile ürettiğiniz ürünleri vatandaşa taklitle satanlara karşı bir denetim başlattı. Artık sahte ürünler anlık olarak yayınlanıyor. Fahiş fiyat ile mücadelemiz de hız kesmeden sürüyor. Aç gözlüler özellikle Ramazan ayını fırsata çevirmek için her yola başvurmaktadır. Fırsatçılara meydanın boş olmadığını göstermek adına bir dizi tedbir aldık.



Devlet olarak 4 koldan çok yoğun bir mücadele içine girdik. Ticaret Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız incelemeler başlattı. Bu mübarek günlerde temel gıda ürünlerinde arz sıkıntısı yaşanmadı. Hatta birçok işletmemiz indirim kampanyaları ile enflasyon ile mücadeleye destek oldular. Vatandaşın rızkına göz dikenlerin hevesini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.

"25 MİLYARLIK YATIRIM VE 10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"