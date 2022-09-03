Türkiye'nin ekonomik büyümede ikinci sırada olduğunu belirten Erdoğan, "Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2022'ye katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik olarak büyümede ikinci sırada vurguladı.

Batı’nın sıklıkla atıf yaptığı ‘Çılgın Türkler’ ifadelerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor” diyerek ekonomide büyümenin devam edeceğine yönelik mesaj verdi.

"Büyümede ısrar ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Milli teknoloji hamlesin baş tacı ediyoruz. Bunun için yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yolu ile büyümede ısrar ediyoruz. İşte bakın son çeyrekte 7,6 büyüdük. Türkiye şu anda büyümede ikinci sırada böyle bir gidişimiz var. Hani diyorlar ya Çılgın Türkler. Evet yanılmadınız. Şimdi sizi yanıltıyoruz. Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çılgın Türkler yoluna devam edecek VİDEO



"Teknolojiye dayalı atılım ile gurur duymamızın sebebi savaşa olan hevesimiz değil, ülkemizi güçlü tutma mecburiyetimizdir"

Bunun için küresel ilkemizi krizlerden ayrıştırarak kendi hedeflerimizden kopmamakta ısrar ediyoruz. Bunun için ülkenin ve milletin ve geleciği emanet edeceğimiz gençlerimize her türlü desteği veriyoruz. Bayraktar ile ANKA ile Akıncı ile AKsungur ile atak ile Hürkuş ile Gökbey ile milli muharip uçak projesi ile ve daha nice teknolojiye dayalı atılım ile gurur duymamızın sebebi savaşa olan hevesimiz değil, ülkemizi güçlü tutma mecburiyetimizdir." dedi.