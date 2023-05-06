Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde Seçime 8 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde coşkulu kalabalıkla bir araya geldi.

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Türkiye'de kritik sürece sayılı günler kaldı...

An itibarıyla 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 8 gün kaldı.

Seçimlere sayılı günler kalmışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il ve ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitingde konuşuyor.

Kayseri'de mitinge 135 bin kişinin katıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay bay Kemal bak Kayseri ne diyor? 14 Mayıs'ta da bunlara bu cevabı verecek miyiz? Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük esnafların prim ödeme gün sayısının 7 bin 200'e indiğini duyurdu.

Erdoğan'ın satır başlıkları şu şekilde:

Biz Kayseri'yi çok seviyoruz. Buradan yola çıktık. 21 yıldır bize yol arkadaşlığı yapan Kayseri'yi hasretle hürmetle selamlıyorum.

10 ay sonra bir kez daha Kayseri'yi görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Rabbime sizlerle yürümeyi nasip ettiği için hamdediyorum.

Rabbime Kayseri'ye hizmet etmeyi nasip ettiği için hamdediyorum. Yola çıkarken yine ilk mitingimizi Kayseri'de yapmıştık.

Kayseri zor günlerinde Maraş'ın yanında oldu, destek verdi. Devlet millet el ele yaralarımızı sarıyoruz. Deprem konutlarının inşasına süratle başladık. Durmuyoruz, çalışıyoruz.

"Kayseri yaklaşık 50 bin depremzede kardeşimize en güzel şekilde ev sahipliği yaptı"

Bu vesileyle 6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Depremden sonra afetzedelerimizin en fazla göç ettiği illerin başında Kayseri geliyor. Kayseri belediyemize çok teşekkür ediyorum. Zira deprem bölgesinde tüm ekibi ile Memduh bey büyük bir gayret ortaya koydu. Kayseri yaklaşık 50 bin depremzede kardeşimize en güzel şekilde ev sahipliği yaptı.

Millet olmanın, kaderi ve kederi bir olmanın ne manaya geldiğini gösteren Kayseri halkına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediyemiz ile birlikte tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Kahramanmaraş'ın kardeş şehri olarak Kayseri, bu zor günlerinde komşusu Maraş'ın yanında oldu, destek verdi.

"837 bin 500 çadırın ve 100 konteynerin kurulumunu yaptık"

Asrın felaketini yaşamış 50 bini aşkın insanımızı toprağa vermiş olsak da devlet millet el ele yaralarımızı sarıyoruz. Yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazını kaldırdık. Deprem konutlarının inşasına süratle başladık.

Durmuyoruz, çalışıyoruz toplam 837 bin 500 çadırın ve 100 konteynerin kurulumunu yaptık. İnşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısında 141 bin 300'ü, temeli atılan konut ve köy evi sayısında ise 58 bin 630 rakamına ulaştık.

"135 bin kişi bu alanda"

Az önce resmi rakamı bana getirin dedim. Şu anda bu meydan bir rekor kırdı. 135 bin kişi bu alanda. Bay bay Kemal bak Kayseri ne diyor? 14 Mayıs'ta da bunlara bu cevabı verecek miyiz? Allah sizlerden razı olsun.

Bizim kumaşımız milletimizin kuşağıdır. Bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır.

"MB rezervi 27 buçuk milyar dolardı şimdi 115 milyar dolara ulaştık"

Bugün milli geliri 1 trilyon dolara ulan bir Türkiye varsa, MB rezervi neydi hatırlayın 27 buçuk milyar dolardı şimdi 115 milyar dolara ulaştık.Davos'tayız Bebecan o zaman benim bakanım.

IMF Başkanıyla konuşuyorum, siz alacağınızı tahsis ediyor musunuz? Türkiye'nin başbakanı benim. Tabi Bebecan kızardı bozardı. 2013'ten beri bir kuruş almadık. Ne kaybettik, hiç. MB rezervimizde 115 milyar dolara çıktı.

Küçük esnafların ödemesini 7 bin 200'e indiriyoruz.

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