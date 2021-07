Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm sürecini HDP'nin gizli gündemi sonlandırdı

Konuşmasında HDP'ye tepki gösteren Erdoğan, çözüm sürecinin sonuca ulaşamamasında söz konusu partiyi işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin açılış programında konuştu.

Geçmişte çözüm sürecini başlattıklarını anımsatan Erdoğan, ancak sürecin HDP'nin gizli gündemiyle sekteye uğradığını ifade etti.

"UTANMADAN SIKILMADAN..."

Erdoğan, HDP'nin CHP ve İyi Parti ile birlikte hareket ettiğini belirterek, "Al birini vur ötekine. Utanmadan sıkılmadan hala 'kardeşlik, hukuk, demokrasi' diyorlar." diye konuştu.

Çözüm sürecinin HDP'nin gizli gündemi nedeniyle sonlandırıldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek dertleri Erdoğan'sız, AK Parti'siz bir Türkiye" diyerek, şunları söyledi:

"ÇÖZÜM SÜRECİNİ BİZ BAŞLATTIK, HDP'NİN GİZLİ GÜNDEMİ SONLANDIRDI"

"Bunlar CHP ile birlikte yürüyorlar mı? İyi Parti ile birlikte yürüyorlar mı? Al birini vur ötekine. Çözüm sürecini biz başlattık. Çözüm sürecini sonlandıran biz olamayız. Onların kötü niyeti, gizli gündemleri sonlandırdı.

Dünyada hangi devlet buna müsaade eder? Hangi demokrasi, hangi hukuk buna göz yumar? Utanmadan sıkılmadan hala 'kardeşlik, hukuk, demokrasi' diyorlar. Siz bu kavramları en son ağzına alacak kişilersiniz, ey HDP.

"TEK DERTLERİ ERDOĞAN'SIZ, AK PARTİ'SİZ BİR TÜRKİYE"

Dün akan kanı sürdürmek için çözüm sürecini baltalayanlar şimdi CHP ile iş birliği yapıyor. Tek dertleri var, o da Erdoğan'sız, AK Parti'siz bir Türkiye.

AK Parti'yi kurduğumuzda buraya geldik, 'iktidara gelirsek bizden ne istiyorsunuz' diye sordum. Bize verilen cevap 'OHAL'i kaldırdık' oldu. Söz verdik, sözümüzü yerine getirdik. Biz ret, inkar, asimilasyon politikalarını ortadan kaldırıp, asırlık meselelerin çözümüne yöneldik. Terörden besleyenler, sırtını size değil de PKK'ya terör örgütüne dayayanlar ne yaptı?

"50 BİN KÜRT KARDEŞİMİN KANINA GİRDİLER"

Utanmadan, yüzü kızarmadan, bozuk plak gibi sürekli barış, demokrasi, kardeşlik diyenlerin maskelerini hep beraber indirmeye var mıyız? Bunların eş başkanı çıkmış, 'AK Parti kadınların başına gelmiş en büyük felakettir' demiş. Asıl KCK, PKK, PYD'siyle benim Kürt kardeşlerimin kanını, iliğini sömüren bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir. Son 40 yılda öldürdükleri, dağa çıkardıkları, hayatını kararttıkları 50 bin Kürt kardeşimin kanına giren bunlar değil mi?





"BU MÜCADELEYİ SİZLERLE ZAFERE ULAŞTIRDIK"

Kurdukları partilerde demokrasi kelimesini hiç eksik etmediler. Hangi demokraside seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat yöneticileri örgüt üyelerine hesap verir? Hangi demokraside altyapı, üstyapı hizmetleri için merkezin verdiği araçlar hendek, çukur kazmak için kullanılır. Bunlar demokrasi istismarcısı, demokrasi düşmanıdır.

Hangi demokraside devletin yatırım için gönderdiği ödenekler yollara mayın için kullanılır. Gezi olaylarını, 17-25 Aralık Emniyet-Yargı darbe girişimini hatırlayın. Ülkeyi istikrarsızlık batağına sürmek için oynanan oyunları, 15 Temmuz darbe girişimini, ekonomik tuzakları hatırlayın. Biz bu mücadeleyi sizlerle yürüttük, sizlerle zafere ulaştırdık.

"YETER Kİ ANNELER AĞLAMASIN"

Bu istismarcılar sürekli Kobani diyorlar ya. Oraya gidin bakalım Kürt kardeşlerimize neler çektiriyorlar. Çocukları silah altına alıyorlar, 13 yaşındaki Kürt kızlarımızı dağa kaçıranlar bunlar değil mi? Bunlar hangi namustan bahsediyorlar? Bunlarda ne edep ne namus var.

Bunlar kirli. Her türlü riski göze alarak başlattığımız çözüm sürecini sizler biliyorsunuz. Yeter ki anneler ağlamasın, akan kan dursun, her meşrepten her inançtan insan kardeş olsun dedik. Samimiyetle başlattığımız bir süreci provoke ettiler. Zehirledir. Bu tuzağa düşmediğiniz için her birinize saygılarımı sunuyorum.

"BUNLAR KÜRT DÜŞMANI"

Bunlar, unutmayın Kürt düşmanı. Çünkü bunlar insanlık düşmanı. Bunlar coğrafyamızın, medeniyetin düşmanı. Bunların olduğu yerde vicdan, örf kalmaz. Bunlar 1940'lı yıllardaki tak parti yönetimindeki CHP zihniyetinin günümüzdeki versiyonudur.

Ankara, İstanbul, Edirne, Trabzon belediyesi hangi haklara sahipse hepsi bunlara da tanındı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Kandil'in komiseri diye ne idüğü belirsiz birine hesaba çektirdiler. Bu ne idüğü belirsiz birine bodrumda tokatlattırdılar.

"SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ DİYE ORTALIĞI İNLETENLER..."

Devletin görevlendirdiği kamu personeline kayyum diyenler, örgütün gönderdiği çapulcular karşısında bunlar hizmet etmediler mi? Asıl bunları görevden almazsak sizlere ihanet etmiş olurduk. Bunlar sadece slogan atar biz hizmet üretir, eser yaparız. Aramızdaki fark işte budur.

Seçimlerde 'seni başkan yaptırmayacağız' diye ortalığı inletenlerin Yasin Börü'nün kanının hesabını verdiklerini gördünüz mü, duydunuz mu? Tüm bu hıncın tek sebebi, aynı günlerde katledilen diğerleri gibi Yasin'in kendilerinden olmamasıdır. Bu zulme ortak olan herkes bu dünyada, öteki dünyada cezası mutlaka çekilecektir.

"BUNLARI GÖRDÜĞÜNÜZ HER YERDE YAKALARINA YAPIŞIN"

Anneler için samimiyetle başlattık, istismar edip yıktılar. Dün akan kanı sürdürmek için çözüm sürecini baltalayanlar şimdi CHP ile işbirliği yapıyorlar. Sizden ricam bunları gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın, sorun; çözüm sürecini bitirmek için kim size talimat verdi, bunu sorun. Suriye'de önünüze gelen herkesin apartı olma talimatını kimden aldınız bunu sorun.

Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini bizim dönemimizde yaşamıştır. Bu çerçevede Diyarbakır'a son 10 yılda 46 katrilyon lira yatırım yaptık. 6207 adet yeni derslik kazandırdık. Yurt yatak kapasitemizi 5 bin 300'e çıkardık. 42 spor tesisini sizlerin hizmetine sunduk.

"SUR İLÇEMİZİ ADETA BAŞTAN AŞAĞI YENİLEDİK"

Şimdi sizlere bir müjde. Diyarbakır 1000 yataklı Kayapınar Şehir İhalesi'nin yapımını 19 Temmuz'da gerçekleştiriyoruz. TOKİ vasıtasıyla Diyarbakır'da konut projesini hayata geçirdik. Gelecek nesillere miras bırakacağımız millet bahçelerinden Diyarbakır'da 6 adet projemiz var. Terör nedeniyle büyük zarar gören Sur ilçemizi, suriçini adeta baştan aşağı yeniledik, yaptık, yapıyoruz.

"DİYARBAKIR'A ELİMİZ BOŞ GELMEDİK"

Diyarbakır'ı şehir içinde raylı sisteme kavuşturmak için kolları sıvadık. Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz, özellikle yol, içme suyu, kanalizasyon altyapısı, halı saha, yurt, çevre düzenlemesinde 410 milyar liralık yatırım yaptı. Dicle Barajı'ndan suyu almak kaydıyla inşallah susuzluğu Diyarbakır'daki hemşerilerimize çektirmeyeceğiz. 47 bin iş yerimize 2,5 milyar liralık prim teşviki verdik.

Bugün Diyarbakır'a elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım bedeli 2,5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin açılışını yapmak için sizlerin karşınızdayız."