Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsünü yasal güvence altına alalım" sözlerine karşılık, "Eğer samimiysen yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsünü yasal güvence altına alalım" sözlerine yönelik, karşı bir hamle yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'hak ve özgürlükler mücadelelerinin tarihine atılmış çok güçlü bir imzayı duyuracağını söylemişti.

"Çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer samimiysen başörtüsü meselesini ülke gündeminden çıkartmak istiyorsan, gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözümü anayasayla sağlayalım

"Adam gibi adamsan bunu böyle yapalım"

"Adam gibi adamsan gel bunu böyle yapalım." diyen Erdoğan, "Hatta bununla kalmayalım kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuza da güçlendirerek ilave değişikler de yapalım." dedi.

Kılıçdaroğlu’nun son teklifini bir taktik olarak gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Kanun teklifi diye sundukları metin kapsayıcı olmaktan ve çözümden uzaktır. Yeni yasakların dayanağı haline bile gelebilir." diye net tepki gösterdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye’nin gündeminde başörtüsü meselesi kalmamıştır"



"Kanun teklifiyle açıklaması arasında fark var. Neden böyle bir teklif getirdiğini anlamakta zorlandık. Ülkemizde böyle bir mesele yok. Üniversitelerde, kamuda, özel sektörde böyle bir mesele var mı? Bugün Türkiye’nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele, verdiğimiz mücadeleler sayesine kalmamıştır. Geçmişte bu utanç yaşandıysa sebebi CHP zihniyeti ve faşizmidir. Başörtüsü meselesi ne yasa ne de anayasa meselesi olmaması gereken bir meseledir.

Türkiye bir dönem Meclis’e başörtüsüyle girdiği için kürsüden -ey CHP senin düşünce baban şimdi ebedi alemde- kürsüden haddi bildirilmeye davet eden milletvekilleri görmüştür. Siz de bunları alkışlamıştınız. Meclis’ten dışarı atmak için hep birlikte ayağa kalkıp alkışlamıştınız.

" İstismar siyaseti yaparak milletin karşısına çıkma"

Yav Kemal, doğru ol be. Yanına bir iki tane başörtülü bayanı alıp onlara rozet takmakla bu işi çözdüğünü veya çözebileceğini mi sanıyorsun? Dürüst ol dürüst. Adam gibi dürüst ol. İstismar siyaseti yaparak milletin karşısına çıkma. Bu zatın, artık yaşanmayan bir sorunla ilgili bir gece yarısı ortaya çıkıp kanuni düzenleme teklif etmesinin gerisindeki riyakarlığı görüyoruz da başka ne hesap var?"



