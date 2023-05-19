Cumhurbaşkanı Erdoğan: Defne'de hastaneyi onlara rağmen yaptık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Defne’de AK Parti'nin yüzde 20 oy almasına rağmen yapılan yeni hastaneyi pazar günü açacağını duyururken, "biz kime ne kadar oy çıkmış bakmayız" dedi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hemşehri Dernekleri Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, seçimden büyük bir hezimetle ayrılan CHP'lilerin tercihlerini Cumhur İttifakı ve kendisinden yana kullanan depremzedelere hakaretlerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı AK Parti hükümetinin ise kendilerine yüzde 20 oy çıkan Hatay'ın Defne ilçesinde inşadı tamamlanan hastanenin pazar günü açılacağını duyurdu. "Çünkü biz kime ne kadar oy çıkmış bakmayız" Erdoğan şöyle konuştu: "Defne’de CHP yüzde 80 oy aldı biz yüzde 20. Ama biz hastaneyi yaptık. Onlara rağmen yaptık. Ve pazar günü de açılışını yapacağız. Çünkü biz kime ne kadar oy çıkmış bakmayız. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır hükmü gereği hareket ediyoruz."