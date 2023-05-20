Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gidiyor 14 Mayıs seçimlerinde kendisine destek verdikleri için hakaretlere maruz kalan depremzedeleri ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Adıyaman ve Kahramanmaraş durağının ardından yarın Defne Hastanesi'nin açılış törenine katılacak.

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Milyonlarca seçmen TBMM'ye vekillerini gönderdi, Cumhurbaşkanı seçimi ise ikinci tura kaldı.

14 Mayıs akşamı sandıklardan Cumhurbaşkanı adayları için yüzde 50+1 oy çıkmadı.

Bu durum ise Türkiye'nin bir kez daha sandığa gitmesine neden oldu.

Böylelikle siyaset arenasında tempo bir kez daha arttı.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada sandıktan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 49,52 oy çıkarken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ise yüzde 44,88 oy çıktı.

Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, girdiği bir seçimi daha açık ara önde tamamladı.

"Deprem bölgesinde halkla buluşacağım"

Şimdilerde 28 Mayıs için geri sayım başlarken, gözler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarına çevrildi.

Geçtiğimiz günlerde seçim çalışmalarına ilişkin yaptığı bilgilendirmelerde, miting yapmayı düşünmediklerini belirten Erdoğan, "Deprem bölgesinde halk ile bütünleşme noktasında miting benzeri toplantılar yapabiliriz. Onlara çok hakaretler ettiler. Çok çok yanlış. Cumartesi-pazar bölgede olacağız. Şöyle halkımızla oralarda kucaklaşmak suretiyle onları moralize etmenin gayreti içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

İki lider deprem bölgesine gidiyor

Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Adıyaman ile Kahramanmaraş'ı ziyaret edeceği öğrenildi.

En son Ramazan Bayramı'nda bölgeyi ziyaret ederek, tamamlanan köy evlerinin anahtarlarını teslim eden Erdoğan, bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla da bir araya gelecek.

Defne Hastanesi'nin açılışını yapacak

Ardından yarın ise Hatay ve Gaziantep'e geçmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, muhalefet tarafından asılsız iddialarla eleştirilen Defne Hastanesi'nin açılış törenine katılacak.