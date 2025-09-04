Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

Ankara'da sürpriz görüşme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

GÖRÜŞME BAHÇELİ'NİN KONUTUNDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin görüşmesi, saat 17'00'yi gösterdiğinde başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Ankara'da bulunan konutunda ziyaret edecek.

HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinde ana gündemi, Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak.

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Devlet Bahçeli, son yaptıkları açıklamada YPG'ye karşı uyarıda bulunmuştu.

Bölgedeki gelişmelerin bugün görüşülmesi beklenirken, diğer bir konu ise Gazze olacak.

İsrail'in Gazze'yi işgal planı sürüyor.

Bu da iki liderin görüşmesinde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

ANAYASA ÇALIŞMALARI DA GÜNDEMDE OLACAK

Bir diğer önemli başlık ise yeni anayasa çalışmaları.

Hem Erdoğan hem de Bahçeli, açıklamalarında yeni anayasaya ihtiyaç konusunda önemli açıklamalar yapmıştı.

Yeni anayasa süreci konusunda henüz somut bir adım yokken ikili arasında bu konunun da görüşülmesi bekleniyor.