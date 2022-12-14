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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı

    Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın yer aldığı Üçlü Liderler Zirvesi başladı. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş birliği ve dayanışma vurgusu yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 13:03
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'a gitti.

    Başkent Türkmenbaşı'nda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile bir araya geldi.

    3 lider, aile fotoğrafının ardından Devlet Başkanları Zirvesi'ne geçti.

    Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş birliği ve dayanışma vurgusu yaptı.

    Cumhurbaşkanı, hedefi gösterdi

    Sözlerine Türkmenistan'ın 12 Aralık'taki Tarafsız Bayramı'nı kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı, Haydar Aliyev'i anmadan geçmedi.

    Zirvenin hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı,  "Hedefimiz küresel ve bölgesel dinamiklerle birlikte gelişen yeni imkanların, bölgemizin refahı doğrultusunda değerlendirmektir." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı ViDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanları Zirvesi ne katıldı #1

    "İnşallah Rusya-Ukrayna arasında barışı sağlayacağız"

    "Beraber hareket ettiğimiz her konuda başarıya ulaşacağız" diyen Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

    "Rusya-Ukrayna savaşında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak adil barışın ancak diyalog ile tesis edilebileceğini dile getirdim. İlk günden itibaren ikili temaslarla çaba harcadık. Tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördük. İnşallah önce ateşkesi ardından bölgemizde kalıcı barışı sağlayacağımızı ümit ediyoruz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanları Zirvesi ne katıldı #2

    "Savunma Sanayii de ihraç eden bir ülke konumuna geldik"

    Savunma Sanayii alanında katedilen mesafelere dikkat çeken Erdoğan, "Savunma Sanayii alanında kendi ürünlerini üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna geldik. Nitekim bugün 3'lü zirvede imzalayacağımız belgelerimizle bu birlikteliğimiz daha da taçlandırılacaktır. Ticaret hacmimizi geliştirmek için gayretlerimizi artırmamız gereken bir dönemden geçiyoruz.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanları Zirvesi ne katıldı #3

    Kara yolu geçiş ücreti ve vizelerin kaldırılması

    Her üç ülkenin taşıyıcıları için kara yolu geçiş ücretlerinin ve vizelerin kaldırılması veya makul seviyeye çekilmesi ticaret hacmimizi artıracaktır. Ulaştırma ve Gümrük alanında imzalanacak metinler bu çabalarımıza temel teşkil edecektir. Avrupa başta olmak üzere tüm dünya için enerji ve kaynak çeşitlendirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanları Zirvesi ne katıldı #4

    "Birlikteliğimizi artırmalıyız"

    Ayrıca bölgemizde ülkelerimiz arasında karşılıklı elektrik ticaretinin geliştirilmesini değerlendiriyoruz. Genç nesillerimizin dilimizi, tarihini ve kültürünü daha iyi anlaması amacıyla birlikteliğimizi artırmalıyız."


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