Almanya'da dün Noel pazarına saldırı gerçekleştirildi.
Magdeburg kentinde kimliği belirsiz bir kişinin aracını belediye binasının yanında kurulan Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edildi.
Olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 40'ı aşkın kişinin de yaralandığı açıkladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSALIĞI MESAJI
Yaşanan bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın X hesabı üzerinden yayınladığı mesajında şu ifadeler yer aldı:
"DOST ALMANYA HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"
Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış