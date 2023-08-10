Cumhurbaşkanı Erdoğan duygusal anlar yaşayan Avsever Paşa'yı sarılarak teselli etti Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen ve son kez Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yer alan Musa Avsever Paşa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmetlerinden dolayı kendisine hediye takdim ettiği anda duygulandı. Avsever'e sarılan Erdoğan, "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık" dedi.

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AA & Ensonhaber

Yaklaşık iki ay aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı öncesinde duygusal anlar yaşandı.

30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak olan ve son kez MGK toplantısına katılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saat ve çini hediye edildi.

Avsever Paşa'nın duygusal anları

Musa Avsever, burada yaptığı konuşmada askerliğe 1971 yılında başladığını, bu şura ile emekliliğe ayrıldığını belirterek, "Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu sırada duygulanan Avsever'e sarılarak, "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol" şeklinde konuştu.

Orgeneral Atilla Gülan da TSK'ya 47 sene hizmet verdiğini ifade ederek Avsever'in kendisinden daha fazla hizmetinin olduğunu söylerken görevini en üst düzeyde bıraktığı için onurlu ve gururlu olduğunu dile getirerek destekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.