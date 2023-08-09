Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Fidan'a üstün hizmet beratı Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a devlet üstün hizmet madalyası beratı takdim etti.

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ensonhaber.com

2 ayın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Toplantısı yapıldı.

Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, son kez MGK toplantısına katılan komutanlara ve Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan için tören düzenlendi.

Hakan Fidan'a 'Devlet Üstün Hizmet Madalyası'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'te 13 yılı aşkın müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" verdi.

"Bu madalyayı şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum"

Madalyayı alan Fidan, "Ben bu madalyayı, benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Rabb'im mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Emekliye ayrılan komutanlara teşekkür edildi

Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, son kez MGK toplantısına katılan, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye edildi.

Musa Avsever, burada yaptığı konuşmada, askerliğe 1971 yılında başladığını, bu şura ile emekliliğe ayrıldığını belirterek, "Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim. Teşekkür ederim." dedi.

Musa Aysever tören esnasında duygulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada duygulanan Avsever'e sarılarak "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol" dedi.

Orgeneral Atilla Gülan da TSK'ya 47 sene hizmet verdiğini ifade ederek, Avsever'in kendisinden daha fazla hizmetinin olduğunu söyledi.

Görevini en üst düzeyde bıraktığı için onurlu ve gururlu olduğunu dile getiren Gülan, destekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.