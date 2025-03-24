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Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Eğitim Ailesi ile İftar Programı düzenlendi.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Son 23 yılda birçok alanda yaptığımız sessiz devrimi eğitim sahasında da gerçekleştirdik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ŞEHİT DÜŞEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN'I, NECMETTİN YILMAZ'I VE TÜM KAHRAMAN ÖĞRETMENLERİMİZİ RAHMETLE, MİNNETLE YAD EDİYORUM"

Eğitim camiamızın değerli mensupları, saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ramazan-ı Şerif'in bu güzide ikliminde iftar soframızı onurlandıran eğitim-öğretim ailemizin siz değerli üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah iki gün sonra idrak edeceğimiz Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı da şimdiden ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu mukaddes günlerin eğitim-öğretim camiamızla birlikte milletimiz İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara, iyiliklere, güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum.



Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlerin vasıtasıyla gerek ülkemizde gerekse yurt dışında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimize, eğitimcilerimize, hocalarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Göz bebekleri olan öğrencilerini ve yüksek mefkurelerini bizlere emanet ederek şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve tüm kahraman öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum.

"BU ÜLKEYİ ÇOK DAHA İLERİ NOKTALARA TAŞIMA İRADESİNE SAHİP GENÇLERİN YETİŞMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Hayatlarını Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bilgili, şuurlu ve şahsiyetli nesiller yetiştirmeye adayan emekli öğretmenlerimize de şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, her birine hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli misafirler, şurası bir hakikattir ki her millet kendi özüyle, kendi cevheriyle yol alır. Milletler, eğitim başlığı olmak üzere medeniyet yolundaki azim ve ilhamını kendi tarihinden, kendi değerlerinden tevarüs eder.



Merhum Sezai Karakoç bu hususu şu cümlelerle ifade etmiştir, ilhamımız kendi medeniyet ve kültürümüzün içindeki ilhamdır. Terk edilmiş hazinemizde arayalım, kaybettiğimiz altın ilham anahtarını, altın ilham anahtarını kendi hazinemizde arayan nitelikli, bilinçli ve erdemli nesillerle yetiştirmek siz hocalarımızla birlikte hepimizin en önemli önceliğidir. Son iki asırdır bu milleti köklerinden koparmak, kendi değerlerinden uzaklaştırmak isteyen kültür emperyalizmine geçit vermemek bizlerin asli sorumluluğudur. Çağı yalnızca kuşatmakla kalmayıp onun ötesine geçen bilgiyi hikmetle, faziletle, basiret ve ferasetle bir araya getiren yeni kuşaklar Allah'ın izniyle bu milletin istikbalinin en güçlü teminatıdır.

"GEÇMİŞİN TEK TİPLEŞTİRİCİ KÖKÜNE, TARİHİNE UZAK MODDELLERİNDEN ÇOK ÇEKTİK"

Türkiye yüzyılı marif modelimizde işte bu meziyetlerle donanmış, bu değerlerle yoğrulmuş, bu ülkeyi çok daha ileri noktalara taşıma iradesine sahip gençlerin yetişmesini hedefliyoruz. Geçmişin tek tipleştirici köküne, tarihine uzak modellerinden çok çektik. Çağdaş bir eğitim anlayışıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Son 23 yılda birçok alanda yaptığımız sessiz devrimi eğitim sahasında da gerçekleştirdik. Alt yapısından teknik imkanlarına, eğitim kurumlarımızı tüm unsurlarıyla Avrupa standartlarına eriştirdik. Sınıflardaki öğrenci mevcudunu ilk öğretimde 23, orta öğretimde 22'ye düşürerek ideal bir seviyeye indirdik. Müfredatta yaptığımız reformları fiziki yatırımlarla güçlendirdik. 360 binin üzerinde derslik inşa ederek toplam derslik sayımızı 735 bine çıkardık. Öğrencilerimizin ders araç yereçlerine erişimi en üst düzeydedir. Modern eğitim bilişim sistemiyle çocuklarımız eğitim materyallerine kolaylıkla ulaşıyor. Yine iktidarlarımız döneminde 800 binin üzerinde öğretmen ataması yaparak öğretmen başına düşen öğrenci sayısını çok iyi bir düzeye getirdik. Mesleki gelişimlerinde öğretmenlerimize destek olmak ve eğitim kadromuzun özlük haklarını iyileştirmek amacıyla öğretmenlik meslek kanununu hayata geçirdik.

"GERİDEN GELEN DEĞİL, EVLATLARIMIZI YARININ DÜNYASINA HAZIRLAYACAK BİR VİZYONLA HAREKET EDİYORUZ"

4 milyara yakın ders kitabını ücretsiz dağıtarak eğitimde fırsat eşitliğinin önündeki birçok engeli ortadan kaldırdık. Burada tek tek saymaya kalksak saatlerimizi alacak daha nice hizmet ve yeniliğe imza attık. Çağın ihtiyaçları değiştikçe biz de kendimizi buna göre uyarlıyoruz. Geriden gelen değil, evlatlarımızı yarının dünyasına hazırlayacak bir vizyonla hareket ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız eğitim alanındaki çalışmalarımızı bundan sonra da geniş bir perspektiften değerlendirecektir.



Eğitimde attığımız güçlü adımları siz değerli öğretmenlerimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nda da inşallah çok daha dirayetli şekilde sürdüreceğiz. Sizlerin şahsında tüm öğretmenlerimize katkıları, emekleri, özverili çalışmaları için şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli hocalarım, hiçbir medeniyet yoktur ki asırlara yayılan fetihlerini ilim adamlarıyla, eğitim kurumlarıyla, bilimsel çalışmalarla desteklememiş olsun. Bizim medeniyetimizde Selçuklulardan Osmanlı'ya bir yandan destan niteliğinde zaferlere imza atarken diğer yandan devrin en büyük, en seçkin eğitim kurumlarını ihtiyaç etmiştir.

"EĞİTİM, ÖZÜNE VE DEĞERLERİNE SADIK KALARAK TEKAMÜL EDEBİLMEKTİR"

Nizamiye medreseleri, Fatih medreseleri ve daha nice ilim yuvası çağ açıp çağ kapayan büyük fetihlerle yükselmişlerdir. Ali Kuşçu'dan İbni Sina'ya kadar kendi coğrafyalarının yalı sıra Batı medeniyetinin de gelişimine öncülük etmiş yüzlerce mütefekkir milletimize yeni ufuklar çizmiş ilim perspektifine derinlik kazandırmıştır. Bilim yapmadan, sağlam bir eğitim sistemi kurmadan, kalemi kılıçtan üstün tutmadan kökleşemez, kalıcı hale gelemez, insanlık için cazibe merkezi oluşturamazsınız. Erdem'le teknolojiyi, İrfan'la yapay zekayı bir araya getiremezseniz asla yeni yollar açamazsınız.



Şurayı özellikle dikkatlerinize getiriyorum. Eğitim, başkaları tarafından üretilen bilgiyi olduğu gibi almak, yani fikir ithalatı yapmak değil, tam tersine. Eğitim, kendi sesini bulmak, kendi eserini ortaya koymak, kendi müktesabatını oluşturmaktır. Eğitim, özüne ve değerlerine sadık kalarak tekamül edebilmektir. Yerinde sayanlar değil, belli bir yol haritasıyla yürüyenler hedefe ulaşabilir. İşte biz de bunun çabasındayız. Evrenseli ıskalamadan, kendi kavramlarımızla düşünebilmeliyiz.



Ancak kendi kelimelerimizle tefekkür ettiğimiz, kendi zihin dünyamızla ürettiğimiz takdirde yeni sözler söyleyebilir, medeniyetimize ve dünyaya yeni değerler kazandırabiliriz. Bakınız, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u yeni toplar döktürerek, yeni teknikler geliştirerek, yeni yöntemler tatbik ederek fethetti. Biz de kültür emperyalizmi karşısında bunu yapmalıyız. Her birinizden şunu asla unutmamanızı rica ediyorum. Sizler, Türkiye'nin çok kritik bir eşikte, tarihinin en önemli atılımını yapmaya hazırlandığı bir dönemin arefesinde son derece mühim bir vazife üstleniyorsunuz.

"TEKNOFEST NESLİNİN GÜMBÜR GÜMBÜR GELDİĞİNİ GÖRÜYORUM"

Bilhassa nüfus artış hızımızın alarm verdiği şu günlerde genç zihinlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle işlemeniz, elinizdeki cevherleri iyi değerlendirip birer pırlantaya dönüştürmeniz geleceğimiz adına büyük önem arz ediyor. Bu dirayeti, bu kararlılığı, bu vizyonu evlatlarımıza sunmanız Türkiye'nin önündeki bir asırlık yeni yolun kilometre taşları olacaktır. İnanıyorum ki her biriniz bu hassasiyetle hem ülkemize hem de insanlığa önemli katkıları yapacak yüz binlerce genç yetiştireceksiniz.



Kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler, burada şunu da açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Görüyoruz ki zaman zaman gençlerimiz, çocuklarımız hiç hak etmedikleri eleştirilere maruz kalabiliyor. Her kuşak bir sonraki neslin sadece farklılıklarına odaklanıyor. Eksiklerine hatalarına büyüteçle bakarak hakkaniyetli tespitler yapmakta zorlanıyor. Gençlere yönelik karamsar yaklaşımları doğru bulmuyorum. Açıkçası ben yeni nesillerden gençlerimizden çok ama çok ümit varım. Okumaya, araştırmaya, kendilerini yetiştirmeye özen gösteren şuurlu bir gençlik adeta fırtına gibi esiyor.



Dünyayı takip eden eğitimi önemseyen alanında en iyisi olmak için çalışan başarılarıyla göğsümüzü kabartan teknofest neslinin elhamdülillah gümbür gümbür geldiğini görüyorum. Bu gençleri gördükçe de Türkiye'nin geleceğinin çok daha aydınlık, çok daha müreffeh olacağından hiç şüphe duymuyorum. Biz de ne yapıyorsak bu gençliğin önünü açmak için yapıyoruz. Tüm mücadelemiz bu gençlerin hayallerini gerçekleştirebileceği bir Türkiye'nin inşası içindir.

"GÖZÜNÜ HIRS RANT VE PARA BÜRÜMÜŞ OLANLARIN OYUNLARININ FARKINDAYIZ"