Cumhurbaşkanı Erdoğan ekim ayında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ekim ayında tekrar Kazan'da görüşeceğiz" dedi.

AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün çeşitli temaslarda bulunmak üzere Moskova'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in Türkiye ile olan ilişkilerden büyük memnuniyet duyduğunu belirttiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN- PUTİN ZİRVESİ EKİMDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Astana'da buluştuklarını anımsatan Putin, yeni yapılacak görüşmenin tarihini duyurdu.

Putin, şunları söyledi:

Ekim ayında tekrar Kazan'da görüşeceğiz, BRICS zirvesinde kendisiyle ayrı bir toplantı planladık.