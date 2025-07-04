Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiği kapsamında Azerbaycan'a gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ’da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi’ne katılacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ MASAYA YATIRILACAK

“Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu” temasıyla tertiplenecek zirvede; iklim değişikliği, ticaret, ulaştırma ağları ve Teşkilat reformu konuları esas olmak üzere, üye ülkeler arasında iş birliğine dair fikir teatisinde bulunulacak.

İSRAİL’E KARŞI ORTAK DURUŞ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvede yapacağı görüşmelerde ve konuşmasında bölgesel ve küresel konular da gündeminde olacak.

Özellikle soykırımcı İsrail’in Filistin ile başlayan, son olarak İran’a yayılan saldırganlığına karşı ortak bir duruş sergilenmesinin önemini vurgulayacak.

Bölgesinde ve dünyada barış ve huzurun hakim olmasını isteyen Türkiye’nin bu konudaki çabalarını anlatacak.

KKTC VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR DA YER ALACAK

Zirveye, üye ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanlarına ilave olarak, aralarında KKTC’nin de olduğu gözlemciler ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katılacak.