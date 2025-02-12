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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Şubat'ta başlayan Asya-Pasifik turu devam ediyor.

Bu kapsamda Malezya'nın ardından Endonezya'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve mevkidaşı Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

İki lider huzurunda, iki ülke arasında 12 anlaşma imzalandı.

MEHTER MARŞI'NA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verilen yemekte liderler ve iki ülke heyetleri bir araya geldi.

Yemekte iki ülkenin sembolik müzikleri dinletilirken Mehter Marşı da o eserler arasında yer aldı.

Mehter Marşı çalındığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan da marşa sözleriyle eşlik etti.

Erdoğan'ın Mehter Marşı'nı söylediği anlar kameralara yansırken sosyal medyada da gündem oldu.