Erdoğan, faizi indirmeye kararlı olduklarını söyledi. Aynı şekilde enflasyonun düşüş göstereceğini belirten Erdoğan, "Yakında ekonomide de benzer bir başarıya hep birlikte imza atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi.

FAİZ VE ENFLASYON MESAJI

Faizle mücadelesini hatırlatan ve enflasyona işaret eden Erdoğan, "Enflasyonun sizlerin üzerinde ciddi bir yük haline dönüştüğünü biliyoruz, görüyoruz. Bakın tekrar ediyorum. Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha düşecek." dedi.

"Asgari ücrette verdiğimiz sözü tuttuk ve 4 bin 250 liraya çıkardık." diyen Erdoğan, "Memur ve emekli maaşlarına kadar çalışanlarımızın gelirlerinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla insanımızı enflasyona ezdirmedik." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu da faizi de indireceğiz ViDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın dönemde ekonomide bir başarıya imza atacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"KURU TEKRAR İSTİKRARA KAVUŞTURDUK"

"Geçtiğimiz aralık ayının 20'sine kadar döviz kurunda yaşanan suni dalgalanmanın önünü nasıl kestiğimizi 20 Aralık itibarıyla biliyorsunuz. Önce piyasanın kendi dinamikleri içinde bu dalgalanmanın durulmasımnı bekledik. Baktık bu iş milletimize ciddi zararlar verecek bir yere doğru gidiyor. Hemen tedbirlerimizi aldık. Mekanizmalarımızı kurduk ve kuru tekrar istikrara kavuşturduk.





"İKİ BÜYÜK HASSASİYETİMİZ VAR"



Bizim iki büyük hassasiyetimiz var. Birincisi ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamaktır. Çünkü can güvenliğiniz yoksa diğer her şey anlamsız hale gelir. İkinci hassasiyetimiz de insanlarımızın geçim kapısını , yani istihdamı ayakta tutmak ve sürekli geliştirmektir.

İşiniz varsa, geliriniz varsa, fiyatlar bir parça yükselmiş de olsa hayatınızı sürdürebilir, önünüzü ancak görebilirsiniz. Ama işinizi kaybettiğinizde fiyatların yüksekliğinin düşüklüğünün hiçbir önemi kalmıyor. Çünkü geliriniz tamamen kesiliyor.





YATIRIM, İSTİHDAM, ÜRETİM, İHRACAT...

İşte bu anlayışla ekonomi programımızı yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüme üzerine bina ettik. Döviz kuru istikrara kavuşur, enflasyon düşer, pahalılık ortadan kalkar. Bunların hepsi de gelip geçicidir.

Ama üretimde, istihdamda, ihracatta yakaladığımız başarılar kalıcıdır. Yapılan her yatırım, açılan her üretim ve hizmet tesisi nesiller boyunca ülkemize ve insanlarımıza kazandırmaya devam edecektir. Milletimden bu noktada bizimle beraber bu yolda yürümelerini istiyorum.





"YAKINDA EKONOMİDE DE BENZER BİR BAŞARIYA İMZA ATACAĞIZ"

Nasıl demokrasimizi, güvenliğimizi, altyapımızı, bölgesel ve küresel siyasi gücümüzü iftihar verici bir seviyeye çıkardıysak, inşallah yakında ekonomide de benzer bir başarıya hep birlikte imza atacağız.

Ordu-Giresun Havalimanı hiç aklınızdan geçer miydi? Burada denizin üzerinde bir havalimanı yapılacağı aklınızdan geçer miydi? Şimdi bu havalimanı yapıldı. Samsun-Sarp... Bu sahilden böyle bir otoyol yapılacağı aklınızdan geçer miydi? Kim yaptı, biz yaptık. Nerede diğerleri? Onlar laf üretiyor, biz iş üretiyoruz. Farkımız bu.

EN BÜYÜK 10 EKONOMİ ARASINDA YER ALMA HEDEFİ

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeden aldığımız her nefes, içtiğimiz her yudum su, yediğimiz her lokma bize zehirdir. Ne zaman ki bu ülkemizi bu hedefimize ulaştıracağız, işte o vakit evlatlarımıza 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir ülkeyi gururla teslim edebiliriz."