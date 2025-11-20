Cumhurbaşkanı Erdoğan, erkeklere seslendi: Kadınlar gerekli desteği görmüyor

Siyasetin gündemi yoğun...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programlarını Ankara'da sürdürüyor.

DOĞUM HIZINDAKİ DÜŞÜŞE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu' programına katıldı.

Burada katılımcılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum hızındaki düşüşe ve nüfus problemlerine dikkat geçti.

ERKEKLERE SESLENDİ

Kadınların çocuk büyütme konusunda yalnız kaldığını belirten Erdoğan erkeklere seslendi.

"KADINLAR GEREKLİ DESTEĞİ GÖRMÜYOR"

Erdoğan, "Kadınlar çocuk yetiştirme konusunda eşlerinden gerekli desteği göremiyor." ifadelerini kullandı.

"YÜKÜN BÜYÜK BÖLÜMÜ KADINLARIN ÜZERİNE BIRAKILIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erkeklere seslendiği açıklamasında şunları kaydetti.

Beyler alınmasın kusura da bakmasın. Kadınlar, çocuk yetiştirme konusunda eşlerinden gerekli desteği göremiyor. Yükün büyük bir bölümü maalesef kadınların omuzlarına yükleniyor. Oysa aile hayatıyla da bizlere en güzel örnek olan peygamber efendimiz şöyle buyuruyor, ‘Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarılardır.’ Evet tam olarak mesele budur. Bizim zihniyetimizin, bizim toplum ve aile yapımızın omurgası işte budur. İnancımızın bize emrettiği budur.