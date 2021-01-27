Erken seçim tartışmalarına noktayı koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyu gündeme getirenlere, "Sabrın varsa 2023 hazirana kadar kapıda bekleyeceksin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Birçok gündem başlığını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim konusuna da değindi.

"2023'E KADAR KAPIDA BEKLEYECEKSİN"

Her fırsatta seçimlerin zamanında yapılacağını dile getiren Erdoğan, yine 2023'ü işaret etti.

AK Parti'nin yapacak daha çok işi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bunlar şimdi yatıp kalkıp erken seçim diyorlar ya. Oradan bir şey toparlarız diyorlar. Ya size buradan ekmek yok. Sabrın varsa 2023 hazirana kadar kapıda bekleyeceksin. Bizim daha çok işimiz var. Devamlı açılışlar var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına nokta koydu VİDEO