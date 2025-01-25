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AK Parti teşkilatlarında kongre süreci hız kesmeden sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, kongre süreci kapsamında Van'ın ardından Eskişehir'i ziyaret etti.

Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın faciasına değindi.

Yargının olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için yoğun bir gayretle çalıştığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gözaltına alınanlardan tutuklananlar oldu. Tutuklular arasında otelin sahibi ve şirketin genel müdürü de var. Yani milletimize bu büyük acıyı yaşatanların tavizsiz şekilde yargı önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yaptık." açıklamasında bulundu.

Erdoğan yaşananları siyaset malzemesi yapan kesime hitaben, daha cenazeler teslim edilmeden saldırgan bir dille yangını polemik haline getirenleri mahşeri vicdana havale ettiklerini ifade etti.

"Yargı organlarımız bunun hesabını tek tek soracaktır" vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından dikkat çeken satırbaşları şöyle;

"YARGI ÖNÜNDE TAVİZSİZ HESAP VERECEKLER"

Aralarında uzun yıllar beraber yol yürüdüğümüz dava arkadaşlarımızın da, kadim dostlarımızın da, ailelerinin de bulunduğu 78 canımızı maalesef hem de çok üzüntü verici bir şekilde kaybettik. Milletçe yüreğimizi dağlayan bu elim hadise karşısında 85 milyon olarak müteessir olduk. Yakınlarını kaybedenlerin acısını ise sadece tahmin edebiliyoruz.



Yargımız hiç bir şüphe bulutu kalmayacak şekilde, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çok yoğun bir gayret içinde. Gözaltına alınanlardan tutuklananlar oldu. Tutuklular arasında otelin sahibi ve şirketin genel müdürü de var. Yani milletimize bu büyük acıyı yaşatanların tavizsiz şekilde yargı önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yaptık.

"YANGINI POLEMİK HALİNE GETİRENLERİ MAHŞERİ VİCDANA HAVALE EDİYORUZ

İlk günden beri yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın yürek yangınına hürmet ettiğimiz için siyasi polemikten ısrarla ve sabırla uzak duruyoruz. Böyle bir trajedinin affınıza sığınarak söylüyorum, siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, duygudan, empatiden uzak bir kayıkçı kavgasına dönüştürülmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Daha cenazeler bile defnedilmeden kederli ailelerimiz halen matem içindeyken saldırgan bir dille yangın faciasını polemik konusu yapanları mahşeri vicdana havale ediyoruz.

"YARGI ORGANLARIMIZ TEK TEK HESAP SORACAKTIR"

Yakınları vefat eden ailelerimizle birlikte milletimizi de rencide eden bu edep dışı, adap dışı, insaf yoksunu üslubu ademe mahkum ediyoruz. Daha önce ifade ettim, bugün tekrar ediyorum. Yargı organlarımız, 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını tek tek soracaktır. Yargının işini zorlaştıracak, yargıyı baskı ve töhmet altında bırakacak her türlü beyandan herkesin imtina etmesi gerekiyor.



Rabb’im faciada hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin diyorum. Telefon ederek veya mesaj göndererek milletimizin acısını paylaşan dost ve kardeş ülkelerin liderlerine de buradan teşekkür ediyorum. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi bu tür felaketlerden korusun.

"AK PARTİ BİR DAVA HAREKETİDİR"

Dün Malatya’daydık. Buraya gelmeden önce Vanlı kardeşlerimizin misafiri olduk. Şimdi de Eskişehir’deyiz. Pazartesi günü gençlik kollarımızın, sonraki hafta da kadın kollarımızın kongrelerini gerçekleştireceğiz. Kongrelerimizi yeni bir dönemin başlangıcı, adeta bir işaret fişeği olarak görüyoruz. Parti olarak kendimizi yeniliyor, heyecanımızı tazeliyor, yol ve dava arkadaşlığımızı bu vesileyle daha da perçinliyoruz.



Her zaman ifade ettiğimiz üzere AK Parti bir dava hareketidir. Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım, aziz milletimizin efendisi değil hizmetkarıyız. Makamların hepsi millete ve memlekete hizmet için birer araçtır, birer fırsattır. Bizlere sunulmuş birer imkandır.

"HİÇBİRİMİZİN MAKAMLARI AMAÇ HALİNE GETİRMEYE HAKKI YOKTUR"

Hiçbirimizin bu unvanları, bu makamları, araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirme hakkı yoktur. Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden, bulunduğu görevlerden güç alan insanlar olamayız. Bilakis hepimiz bunlara güç katmak, bunların hakkını vermek, bir emanet olduğunun bilinciyle canla başla çalışmak mecburiyetindeyiz. Eskişehir teşkilatımızdan da bunu bekliyoruz. Yunus Emre’nin şu sözlerine de dikkatlerinizi çekmek istiyorum. “İşitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer." Bizim de Eskişehir’e olan aşkımız tıpkı güneş gibidir. Biz bu şehri ve insanlarını tüm kalbimizle seviyoruz. Çünkü Eskişehir kuruluşa şahitlik etmiştir.



Eskişehir kurtuluşa kan veren, can veren, canını dişine takarak destek veren bir şehirdir. Sadece Battal Gazi’lerden, Orhan Gazi’lerden, Kılıç Arslan’lardan, Nasrettin Hoca’lardan, Yunus Emre’lerden dolayı değil, bizim bu şehre aynı zamanda Demir yolu sanayisiyle modernleşmemizin ve sanayimizin öncüsü olması dolayısıyla da minnet borcumuz var. Gönülleri kavuşturmasından, yolları buluşturmasından dolayı Eskişehir’e vefa borcumuz var.

"BİR SINIRI SEMERKAND'SA, DİĞERİ KUZEY KIBRIS'TIR"

Eskişehir’in sınırları sadece komşu vilayetler değildir. Eskişehir’in bir sınırı Selanik’se, diğer sınırı Kırım’dır. Bir sınırı Semerkand’sa diğer sınırı Kuzey Kıbrıs’tır. Türk dünyasının hemen her köşesinden kardeşlerim, burada huzur ve güven içinde yaşıyorsa bunun nedeni milletimizin alicenaplığı kadar, Eskişehir’in onlara kucak açmasıdır. Sizlerden de böyle müstesna bir şehre hizmet ettiğinizin bilinciyle çalışmanızı özellikle istirham ediyorum.

"ESKİŞEHİR'E 367 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK"