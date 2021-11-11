Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fidan Dikim Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuşma yaptı. Doğal afetlere dikkat çeken Erdoğan, "Biz bu ikazları görüyor, mesajı alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katıldı.

Erdoğan açıklamasında, "Bir tarafta yanan orman alanları, diğer tarafta sel baskınları, öte tarafta kuraklık gibi olaylar bize tabiatın ikazlarıdır. Biz bu ikazları görüyor, mesajı alıyoruz." dedi.

"2053 YILI İÇİN SIFIR EMİSYON HEDEFİMİZİ ORTAYA KOYDUK"

Erdoğan, "Türkiye, haksızlık ve adaletsizlikler karşı verdiği mücadelenin ardından Paris İklim Anlaşması'na taraf olarak 2053 yılı için sıfır emisyon hedefini ortaya koymuştur." diye konuştu.

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü olduğunu sözlerine ekledi.

"YEŞİL SEVGİMİZİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAK ASLİ GÖREVİMİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bizler, yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin düsturuna sahip bir millettin evlatlarıyız. Babalarımızdan, atalarımızdan aldığımız yeşil sevgimizi gelecek nesillere aktarmak asli görevimizdir.

Ağaç dostu olan, çevre dostu olan tüm canlıların dostudur. İnsanoğlunun bitmez tükenmez bir hisle doğal kaynaklara saldırması artık sürdürülemez bir boyuta gelmiştir. Bir yanda yanan devasa orman alanları, öteki tarafta kuraklık ve sel olayları bize tabiatın uyarılarıdır.

"HER FİDAN, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELENİN BİR İŞARETİDİR"

Diktiğimiz her fidan iklim değişikliği ile mücadelenin bir işaretidir. Türkiye, haksızlıklara karşı verdiği mücadelelerin ardından Paris İklim Anlaşması'na üye olarak sıfır emisyon hedefini ortaya koymuştur. 2053 vizyonumuzun merkezine yeşil kalkınma devrimini yerleştirdik.

Orman varlığımızın artırılması hususunda daima ön saflarda yer alacağız. Daha yeşil bir Türkiye hedefi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma projesini yürütüyoruz.





"AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA'DA 1, DÜNYADA 4'ÜNCÜ SIRADAYIZ"



Son 19 yılda önceki 57 yılın 1.5 katına oluşarak 5 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci dünyada ise dördüncüdür. Hedefimiz 2023'ün sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara çıkarmak.

Milli Park sayımızı 32'den 45'e çıkararak ülkemizin tabiat değerlerini daha sıkı şekilde koruyoruz. Türkiye 1970'li yıllarda ortalama 500 milyon ton toprağını erozyon ile kaybederken, bunu ağaçlandırmalar ve ilave tedbirlerle 154 milyon ton toprağa kadar düşürdük.

Akdeniz Bölgesi iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösteriliyor. Aşırı sıcaklar ve aşırı düşük nem orman yangınlarını kontrol altına almayı güçleştiriyor.





"ORMAN YANGINLARIYLA CANSİPERANE BİR MÜCADELE YÜRÜTTÜK"

Bu yıl 54 ilde yaşanan 299 orman yangını ve 285 kırsal alan yangını ile mücadele ettik. Cansiperane bir mücadele yürüttük. Verilen mücadele için herkese teşekkür ediyorum.

Yangınlarda hayatını kaybeden orman personeli ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hava ve personel desteği sağlayan tüm ülkelere de teşekkürlerimi sunuyorum.

Orman yangınlarına karşı uluslararası seviyede şimdiden güçlü iş birlikleri oluşturmamız gerekiyor. Türkiye olarak aldığımız tedbirlerle yangına ilk müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik."