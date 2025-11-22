Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılıyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi karşılama törenine katıldı.

AFRİKA CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN KARŞILANDI

Zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılandı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Ramaphosa ve Erdoğan, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

İKİ AYRI OTURUMA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Johannesburg EXPO Center'da düzenlenen zirve marjında yarın iki ayrı oturuma katılması, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve liderler onuruna verilen akşam yemeğinde yer alması bekleniyor.

En büyük 20 ekonomiye sahip ülkelerin liderleri kritik küresel meseleleri değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir araya gelecek.

ZİRVENİN GÜNDEMİ

Gündemde Gazze'de kalıcı barış ve Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana teması altında icra edilecek Zirve'de çeşitli oturumlar sırasında konuşmalar da yapacak.