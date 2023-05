Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te coşkulu kalabalığa hitap etti

ensonhaber.com

Türkiye hep bir elden, deprem izlerini siliyor...

Kahramanmaraş merkezli büyük felaket 43 bini aşkın canımıza mal oldu.

11 deprem bölgesi adeta enkaz yığınına dönerken, afetin ilk anlarından itibaren devlet tüm gücünü seferber etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı üyeleri bir an olsun deprem bölgesinden ayrılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki ziyaretlerini Gaziantep'te sürdürdü.

Coşkulu kalabalığın karşıladığı Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolda gördüklerimizin dışında alanda 100 bin kişi var" dedi.

Desteklerini bir an olsun eksik etmeyen Gaziantep halkına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Sevgili Gaziantepliler kıymetli hanımefendiler sevgili gençler sizeleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Biliyorsunuz Gaziantep’in bizler için yeri her zaman farklı olmuştur. Depremler sonrası diğer şehirlerimizi olduğu gibi Gaziantep’i de hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bugün önce Hatay’a geldik. Defne hastanemizin açılışında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Şimdi de buradayız.

Hataya pazara sandıkları patlatıyor muyuz Gaziantep. Bay bay Kemal’i emekli ediyor musunuz? Gaziantep bunu yapar. Ben Gaziantep’e inanıyorum. Deprem anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettiğimizi biliyorsunuz.



Tüm çalışmaları titizlikle yürüttük. Bakanlıklarımız ve kurum yöneticilerimiz enkazlar kalkana ve düzen sağlanana kadar bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Depremzedelerimizi hiç terk etmedik. Her yerde her talebe yetişmenin mücadelesini verdik.