Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da temel atma törenine katıldı Karadeniz gazı konusunda muhalefetin tutumunu eleştiren Erdoğan, "Denizin altına doğalgaz boruları yerleştirildi, görmedin mi?" diye sordu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın gündeminde karaya ulaştırılan Karadeniz doğalgazı ve gaz için yapılan karşıt yorumlar vardı.

"Gaz 'hani nerede' diyorlardı"

"İlk bir ay boyunca doğalgazın ücretsiz olacağının müjdesini milletimizle paylaşarak erken bir bayram yaşattık." diyen Erdoğan, "Bugün ise kentsel dönüşüm müjdelerimizle adeta iki bayramı bir arada yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bu 7'li masa Karadeniz Gazı için 'Hani nerede?' diyorlardı." hatırlatması yaparak şöyle konuştu:

"Denizin altına doğalgaz boruları yerleştirildi, görmedin mi"

Yahu Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna burada denizin altına doğalgaz boruları yerleştirildi. Bunu da görmedin mi? Doğalgaz ne zamandır Filyos'ta yanıyor. Görmedin mi? Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz.

"Sadece savunma sanayii ürünlerinden bahsetmiyoruz"