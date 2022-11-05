Gaziantep'in ulaşım sorunlarını çözmesi beklenen Gaziray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sürüşüyle hizmete girdi. Erdoğan, Gaziray'ın yılbaşına kadar ücretsiz olacağı müjdesini verdi.

5 Organize Sanayi Bölgesi'yle birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif şehri Gaziantep'te trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla yapılan Gaziray hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziray Banliyo Hattı açılışı, toplu açılış, çeşitli program ve etkinliklere katılmak üzere Gaziantep'e geldi.

Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentteki ilk durağı Gaziray Beylerbeyi İstasyonu oldu.

Gaziray Beylerbeyi İstasyonu'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bakanlar, milletvekilleri, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş karşıladı.

Öğrenciler müzik dinletisi sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, istasyon girişinde öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziray'ı hizmete açtı VİDEO



Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sürüşü gerçekleştirdi

Müzik dinletisinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diğer protokol üyeleri, Beylerbeyi İstasyonu'na giriş yaptı ve Gaziray Banliyö Hattı ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Sürüşün ardından İstasyon Meydanı'nda coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziray'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ses yok gürültü yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buraya Gaziray'la geldik. Gaziray'ın yer altından geçen 5 km'lik üzerini belediyemiz spor ve süs havuzlarıyla düzenledi. Bu güzel parkın da hayırlı olmasını diliyorum. Az önce Gaziray'la gelirken ses yok, gürültü yok, uzun yolu yavrularımızla katettik. Yeni projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziray yılbaşına kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkulu kalabalığa bir de müjde verdi. Erdoğan, açılışını yaptıkları Gaziray'ın yılbaşına kadar ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziray yılbaşına kadar ücretsiz olacak

5 OSB'yi birbirine bağlayacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının desteğiyle 2017'de başlatılan "Gaziray Banliyö Projesi", yaklaşık 300 binden fazla işçinin çalıştığı 5 OSB ile küçük sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak.

Uzunluğu 25.5 kilometre

Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracak proje kapsamında 25.5 kilometre güzergâhta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattı yapıldı.

16 adet istasyon bulunuyor

16 adet istasyon, toplam uzunluğu 5.5 km olan 2 adet aç-kapa tünel, 1 adet köprü, 12 adet alt / üst geçit ve 26 adet menfez inşa edildi.

Günlük 358 bin yolcu kullanabilecek

16 istasyonla hizmet verecek Gaziray günlük 358 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip.



