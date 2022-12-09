Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazprom CEO'su Aleksey Miller ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller'i kabul etti. Görüşmede, Rus gazının Türkiye'ye arzı ve Türkiye'de gaz merkezi oluşturulma olasılıkları ele alındı.

Türkiye uyguladığı başarılı dış politika sayesinde Avrupa'nın en büyük doğalgaz dağıtım merkezine kavuşmak üzere.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin, Rusya’dan doğal gaz sevkiyatı için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldiğini açıklamıştı.

" Türkiye'ye büyük bir merkez kurabiliriz"

Putin, gaz akışının sağlanması için "Türkiye'ye büyük bir merkez kurabiliriz." demişti.

"Uluslararası dağıtım merkezi olacak"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'den Avrupa'ya doğal gaz dağıtım merkezi için talimatları Putin ile birlikte verdik. Bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak." açıklamalarını yapmıştı.

Bu açıklamaların ardından somut adımlar atılmaya başlandı.

Gazprom Başkanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gazprom Başkanı Aleksey Miller'i kabul etti.

Rus gazının arzı ve Türkiye'de gaz merkezi kurulması gündeme geldi

Görüşmede, Türkiye'de gaz merkezi oluşturulması olasılıklarının yanı sıra Rus gazının Türkiye'ye arzı konuları ele alındı.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.





Gazprıom'dan da açıklama geldi

Gazprom heyetinin Türkiye ziyaretinin ardından şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Aleksey Miller ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katılımıyla bir görüşme gerçekleşti." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Görüşmede, Rus gazın Türkiyeli tüketicilere tedarikiyle ilgili konuların yanı sıra, Türkiye’de gaz dağıtım merkezini oluşturma olasılığı ele alındı." dendi.