Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze gündemiyle Katar’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’deki saldırılar ve İsrail’in bölgeye yayılan politikaları gündemiyle Katar’a hareket ediyor.

TÜRKİYE'DEN KATAR'A DAYANIŞMA MESAJI

İsrail, 9 Eylül’de Doha’da Hamas müzakere heyetini hava saldırısıyla hedef almış, bunun üzerine İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü zirve kararı almıştı.

Zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek.

Zirve öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hazırlık toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ise Türkiye’nin Katar’a yönelik dayanışma mesajı olarak değerlendiriliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GAZZE GÜNDEMİYLE ZİRVEDE ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda bir konuşma yapması ve İslam dünyasının liderleriyle baş başa görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırılarının durdurulması için atılması gereken adımları gündeme getirmesi, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için uluslararası baskıya dikkat çekmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail saldırganlığının bölgeye yayılmasına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı’nın ortak tavır alması gerektiğini vurgulayacak.

Filistin’in daha fazla ülke tarafından tanınması ve Birleşmiş Milletler’e tam üyeliğinin sağlanması için Müslüman ülkelere sorumluluklarını hatırlatacak.