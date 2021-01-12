Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "At, ok, güreş. Bu üç spor dalı dahi binlerce yıllık Türk tarihini anlatmaya yetecek özelliklere sahiptir" dedi.

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da inşa edilen Geleneksel Sporlar Tesisi'nin açılış törenine katıldı.

Binicilik, okçuluk ve güreş gibi ata sporlarına yönelik faaliyetler için hazırlanan tesisin, bu alanlarda kendisini geliştirmek isteyenlere büyük bir imkan oluşturacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisin 1,5 yıldır faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

"GENÇLERİMİZİN DÖRT ELLE SARILACAĞINA İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisin aynı zamanda yeni bir nefes getireceğinin altını çizerek, "Yaklaşık 1,5 yıldır faaliyette olan tesisimizin resmi açılışı bugüne nasip oldu. Tesisimize gençlerimizin dört elle sarılacağına inanıyorum. Tesisimizin önümüzdeki dönemde en cazip yerleri arasına gireceğini düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geleneksel Sporlar Tesisi açılışına katıldı VİDEO

"MEDENİYETİMİZİN SEMBOLÜNE SAHİP ÇIKMAK, BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Geleneksel sporların tarihteki yerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "At, ok, güreş. Bu üç spor dalı dahi binlerce yıllık Türk tarihini anlatmaya yetecek özelliklere sahiptir. Divan-ı Lügat-it Türk'te at ile ilgili 180 tabir yer alıyor. Bizde atlar uzak hayalleri yakın ettiği için kıymetlidir. At aynı zamanda Peygamber efendimize Miraç yolculuğunda eşlik eden Burak'tır. Tarihte hangi toplum atla tanışmış, bütünleşmişse büyüme, genişleme dönemine girmiştir. Osmanlı devletle birlikte sarayın at ihtiyacını karşılamak için Çiflik'at-ı Hümayunu kurmuştur. Tarihimizin ve medeniyetimizin bu önemli sembolüne sahip çıkmak boynumuzun borcudur." açıkalmalarında bulundu.

"MAZİDEN ATİYE, GÜÇLÜ KÖPRÜ KURMA GAYRETİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Yabancı devlet liderlerini karşılamak üzere, atlı muhafız birliğinin yer almasını temin ettik. Bundan rahatsız oldular. Aynı zihniyet bu tesisi de eleştirecek. Kökü olmayanların akıbeti, esen her rüzgarın önünde sürüklenip gitmektir. Biz tarihimize, kültürümüze sahip çıkarak maziden atiye güçlü köprü kurma gayreti içindeyiz.





"OKMEYDANI'NA ABDESTSİZ GİRİLMİYORDU"



Tarihçilerin bir kısmı, Türk devletini ordu devlet olarak açıklar. Kültürümüzde ok ve yay siyasetten sosyal hayata zengin anlamlara sahiptir. Yayın merkezi, okun ise uç beylikleri temsil ettiği bu simgeler devlet idaresinde hakimiyet nişanesi olarak görülüyor. İstanbul'un en önemli yerlerinden birisi doğduğum, büyüdüğüm yer olduğu için gurur duyuyorum; Okmeydanı. Okmeydanı'na abdestsiz girilmiyordu. Okçuluk müsabakaları öncesi muhakkak besmele çekilir ve salavat getirilirdi. Aynı değerler tüm spor dalları ile uğraşanlar için geçerliydi.





"GELECEĞİMİZE GÜVENLE BAKMALIYIZ"



Ata sporlarımızı ihya etmek için çalışırken bu değerleri yeni nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Onları kendi kültür ve medeniyet miraslarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. İnançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız. Yılların ihmalini giderecek, ata sporumuzu insanlarımıza tanıtacak, çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkacağına her çabaya destek veriyoruz."