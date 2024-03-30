Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşmasında Ahmet Kaya şarkısında duygulandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle bir araya geldiği programda, 1994 yılında cezaevine uğurlanırken sanatçı Ahmet Kaya'nın kendisi için yaptığı konuşmasına ve Şafak Türküsü'ne yer verildi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul' programına katıldı.

Burada yoğun katılımlı ve coşkulu gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Gençler, kürsüye çıkarak Erdoğan'a sorular yöneltti.

Cezaevine uğurlama konuşmasına yer verildi

Soruların her birine samimi cevaplar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından programda sanatçı Ahmet Kaya'ya yer verilmesiyle duygusal anlar yaşandı.

Kaya'nın, Erdoğan'ı 1994 yılında cezaevine uğurlarken yaptığı konuşmasının yer aldığı anlarda, Şafak Türküsü çaldı.

Bu sırada Erdoğan'ın gözlerinin dolduğu görüldü.

"Başbakanlığım döneminde kabrini getirmek istedim"

Ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kaya ile anısını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Kazlıçeşme’de son uğurlama programım katılıp orada bu şarkı, türkülerini söyledi. Bir dava, fikir insanı için böyle bir şeyin yapılması kabullenilemez dedi. Başbakanlık dönemimde kabrini getirmek istedim Türkiye’ye ama olmadı."